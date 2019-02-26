Биатлонистка Васильева назвала причины пропуска трёх допинг-тестов

Биатлонистка Маргарита Васильева назвала причины пропуска трёх допинг-тестов, из-за которых она может быть отстранена от участия в соревнованиях на два года. По словам россиянки, у неё возникли проблемы с заполнением формы ADAMS, в которую спортсмены вносят свои данные, включая местоположение. Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскритиковала руководство Союза биатлонистов России (СБР) за недостаточную работу с подопечными.

Биатлонистка Маргарита Васильева, находящаяся под угрозой дисквалификации из-за пропущенных допинг-тестов, опубликовала на своей странице в Instagram обращение к поклонникам. Она объяснила причины появления в своём досье сразу трёх флажков, обозначающих нарушение правил Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Так дело не пойдёт, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу болельщиков успокоиться. Такова доля спортсмена, мы обязаны отмечать своё местонахождение и ставить часовой интервал 365 дней в году. Комиссары могут приехать в любое понравившееся им время на протяжении всей карьеры», — написала россиянка.

Она подробно расписала все три ситуации, когда представители WADA приходили к ней, чтобы выполнить все необходимые процедуры, но не заставали её на месте. В первом случае, датируемом маем прошлого года, Васильева была вынуждена уехать в университет, не дожидаясь визита допинг-офицеров. Второй имел место спустя несколько месяцев. Тогда она покинула расположение сборной и вернулась домой.

Однако наибольшее количество вопросов вызывает третья ситуация. Находясь на североамериканских этапах Кубка мира, биатлонистка неправильно указала часовой пояс в системе ADAMS, используемой для сбора информации о спортсменах. Это привело к тому, что комиссары пришли по месту её прописки в Красноярске.

Васильева отметила, что спортсмены несколько раз в год вынуждены менять своё местоположение, что и приводит к возникновению подобных инцидентов.

«Ведь нужно помнить не только об этом, но и о том, что едим и пьём. У нас даже чаи не все разрешены. Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, принять таблетку от головы, не посоветовавшись с доктором. Вот такой казус случился со мной. Обидно, что всё так вышло. Сейчас я жду решения», — заключила спортсменка.

Личный тренер Васильевой Людмила Панова отметила, что россиянке следовало обратиться за помощью к коллегам по сборной, если у неё возникли какие-либо проблемы. По её словам, девушка сильно переживает, однако не снимает с себя ответственность за произошедшее.

«Я узнала о ситуации ещё во время этапов Кубка мира в Америке. Маргарита не забыла про заполнение, она знала и опасалась третьего флажка. Но ситуация с переездами, сменой часовых поясов подвела», — приводит слова наставницы «Спорт Экспресс».

Ранее в Международный союз биатлонистов (IBU) было направлено заявление от лица президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва с разъяснением ситуации. К нему было приложено объяснительное письмо самой Васильевой, а котором она попросила войти в своё положение.

«В связи с тем, что опыта составления такого сложного маршрута в системе у меня нет, я не смогла разобраться в том, как его правильно заполнить. Прошу вас дать мне ещё один шанс и проконсультировать меня по заполнению сложных переездов», — говорится в письме спортсменки.

Позднее появилось официальное заявление главного врача сборной России Алексея Лагуточкина, ответственного за работу антидопинговых служб в СБР. Он подтвердил сказанное биатлонисткой и подчеркнул, что она лишь недавно находится в составе национальной команды и не знакома со всеми аспектами работы с системой ADAMS.

«Здесь стоит отметить, что Маргарита первый сезон находится в пуле тестирования WADA. После этого случая спортсменка прошла обучающий курс и долгое время успешно вела в системе все необходимые записи», — говорится в тексте, опубликованном на сайте СБР.

Специалист отметил, что основной вопрос заключается в том, будет ли третий пропуск тестирования квалифицирован как нарушение. Он добавил, что решение будет принято в течении недели и до истечения этого срока говорить о возможных санкциях преждевременно.

При этом член правления СБР Виктор Майгуров выразил уверенность в том, что наказание в отношении россиянки последует в любом случае.

«У нас сейчас ничего не скрывается и в принципе никогда не скрывалось. Ситуация никак не отразится на российский биатлон, просто спортсмен не будет выступать», — цитирует функционера сайт телеканала «360».

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Васильева может быть подвергнута двухгодичной дисквалификации. При этом он призвал руководство СБР как можно скорее решить данную проблему, а не «молчать, как мы любим».

«Да уж. Если Маргарита действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка. Вспомним историю с прыгуном в высоту Данилой Лысенко (временно отстранённым WADA за три пропуска допинг-тестов. — RT). Дело ясное, что дело тёмное», — написал журналист.

В свою очередь, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с резкой критикой биатлонных властей. По его мнению, именно их некомпетентность привела к тому, что Васильева может не принять участие в ближайшем чемпионате мира.

«Безголовое руководство СБР, как можно за этим не следить? Достаточное количество людей, есть президент, есть врачи. Абсолютная безграмотность всего коллектива, поэтому Васильеву, скорее всего, дисквалифицируют, я так думаю», — цитирует Тихонова РИА Новости

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) также выразили удивление по поводу случившегося. Первый заместитель генерального директора Маргарита Пахноцкая заявила, что в организации всегда идут навстречу спортсменам, у которых возникли затруднения с системой ADAMS.