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Антидопинговое агентство открыло дело против Васильевой 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), созданное МОК, рассматривает дело о неудачной попытке протестировать на допинг российскую биатлонистку Маргариту Васильеву. При этом в агентстве отметили, что речи о её отстранении пока не идёт.
«В соответствии со стандартной процедурой, предусмотренной Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами IBU, спортсмен имеет право дать объяснения, поэтому ITA рассмотрит это дело и решит, должна ли эта неудачная попытка быть учтена как ошибка со стороны спортсмена», — говорится в сообщении организации.
Как писал News.ru, Васильевой грозит дисквалификация до двух лет после того, как она пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Её тренер Людмила Панова объяснила проблемы своей подопечной тем, что биатлонистка не всегда точно соблюдала даты заполнения фиксирующей местоположение спортсменов системы АДАМС. Это происходило потому, что часто биатлонисты переезжают в места, где часовой пояс не соответствует поясу места постоянного проживания.
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Биатлон , Маргарита Васильева
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