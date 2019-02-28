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Биатлонист Бе лишился призовых Кубка мира из-за честности 

Газета.Ru + ещё 8 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) и норвежец Йоханнес Бе договорились о том, что спортсмену не будут присуждены 43 балла, которые он получил за четвертое место в гонке преследования в рамках этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
По информации на официальном сайте IBU, норвежец решил распределить призовые в размере €7 тыс. среди участников, которые заняли за ним место в таблице.
Такие меры были предприняты после того, как Бе заявил, что он все же допустил один промах при последней стрельбе, который ему почему-то не засчитали. Позже недоразумение подтвердил IBU. Организация признает вину судей в этом и обещает не повторять подобный опыт с последующими выступлениями спортсменов.
Ранее пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав сборной на Кубок IBU.
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Биатлон , Йоханнес Бе
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