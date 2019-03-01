«Я поставил на тебя тысячу. Стреляй по воробьям». Беда российской биатлонистки

А когда она в гонке закрыла все мишени, ей стали желать смерти. Как вообще в таких условиях можно выступать за сборную России? Как жить?

При чём здесь Леди Гага?

Знаменитая певица и актриса на вручении премии «Оскар», где она получила награду в номинации «Лучшая песня» за композицию Shallow из фильма «Звезда родилась», сказала, что социальные сети — это туалетная комната современного интернета. Видимо, что-то подобное имела ввиду российская биатлонистка Виктория Сливко , рассказавшая о непростых временах, которые ей пришлось пережить из-за нападок в соцсетях. «Эта критическая ситуация раскрутилась в прошлом году, когда меня вызывали на этапы Кубка мира. Читала комментарии и не понимала, с какой целью люди это пишут. Но я не обижалась, не думала, что я такая плохая, что меня несправедливо берут в сборную. Иногда смеялась — „черепаха“ и так далее… Близко к сердцу не принимала, но любая информация всё равно оставляет отпечаток».

«Ожидала что-то хорошее, а мне желают смерти…»

Спортсменка не выдержала поток гнева со стороны болельщика и приняла непростое жизненное решение — закрыла свои социальные сети от посторонних глаз. Но это не остановило упорных фанатов биатлона, которые продолжили писать Виктории в « личку». И даже желали ей смерти, представьте себе. Причём после удачных гонок. Это действительно ужасно.

«На чемпионате России в Ханты-Мансийске в прошлом году мне приходили сообщения: «Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнёшь по воробьям». После масс-старта, в котором заняла второе место с четырьмя нулями, я ожидала прочитать что-то хорошее — открываю, а мне желают смерти…»

Болельщики не правы

Вы, вероятно, увидели некоторую иронию в моих словах выше. Но это совершенно не означает, что я поддерживаю хоть каким-то образом то, что писали Виктории Сливко в личных сообщениях. Как это выглядит со стороны, прекрасно показала ситуация с Хабибом Нурмагомедовым и его угрозам в адрес актёров спектакля «Охота на мужчин», некоторые сцены из которого показались бойцу слишком откровенными.

К биатлону у россиян особая и не слишком логически объяснимая любовь. И это прекрасно. Но не укладывается в голове, зачем люди опускаются до прямых оскорблений и угроз спортсменам. Одна гипотеза всё ж есть. Судя по цитате Сливко, ей пишут люди, делающие ставки. А лудомания может творить с человеком всё что угодно.

Это такая серьёзная проблема?

Можно было бы, конечно, и дальше жалеть и переживать за Викторию и других спортсменов, которым пишут всякие гадости. Но они должны понимать, что являются публичными личностями и должны держать удар. Такие вещи пишут чуть более, чем всем известным людям, у которых есть социальные сети и почтовый ящик. Серьёзные вещи— это результаты спортсмена, его готовность, точность стрельбы. Вот что должно заботить. Инстаграмы и сообщения — это часть жизни, которую выбирает сам человек. Банально, но по-другому объяснить невозможно. Виктория, судя по всему, это начинает понимать и уже по-другому реагирует на такие моменты. Нет сомнений, что через какое-то время к этом придёт и Валерия Васнецова, а не будет предлагать болельщикам пробежать гонку вместо неё, пока она ест сырные чипсы.

Если вы кормите троллей, они вас сожрут с потрохами. Найдутся и те, кто будут писать гадости, даже когда Сливко выиграет чемпионат мира или Олимпиаду. «Сейчас написать мне могут только люди, которых я знаю. Комментарии на спортивных сайтах и в сообществах „ВКонтакте“ я не читаю». Решение есть, не так ли? Просто его надо чуть-чуть поискать.