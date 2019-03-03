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Драчёв объяснил отсутствие Бабикова в заявке на ЧМ 

News.ru + ещё 10 5 часов назад
Биатлонист Антон Бабиков не поедет на чемпионат мира в Швецию, чтобы на будущий сезон завоевать для сборной России дополнительное место на Кубке мира. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
По этой же причине мировое первенство в Эстерсунде (7-17 марта) пропустит Виктория Сливко.
«Нет смысла приезжать на чемпионат мира и не выступать, просидеть там 12 дней. Лучше остаться в альпийских горах, провести спокойно три гонки на Кубке IBU и заработать очки, чтобы на первом этапе Кубка мира в следующем году у нас на старт могло выйти по семь спортсменов. Это стратегическое решение», — цитирует Драчёва ТАСС.
В настоящий момент Бабиков лидирует в общем зачёте Кубка IBU у мужчин, а Сливко — у женщин. Победители общего зачёта получают персональную квоту на первый этап Кубка мира следующего сезона.
Ранее News.ru сообщал, как министр спорта РФ Колобков оценил результаты первого дня Универсиады.
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Биатлон , Владимир Драчев , Виктория Сливко , Антон Бабиков , ИТАР-ТАСС
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