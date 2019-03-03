Драчёв объяснил отсутствие Бабикова в заявке на ЧМ

Биатлонист Антон Бабиков не поедет на чемпионат мира в Швецию, чтобы на будущий сезон завоевать для сборной России дополнительное место на Кубке мира. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв

По этой же причине мировое первенство в Эстерсунде (7-17 марта) пропустит Виктория Сливко

«Нет смысла приезжать на чемпионат мира и не выступать, просидеть там 12 дней. Лучше остаться в альпийских горах, провести спокойно три гонки на Кубке IBU и заработать очки, чтобы на первом этапе Кубка мира в следующем году у нас на старт могло выйти по семь спортсменов. Это стратегическое решение», — цитирует Драчёва ТАСС.

В настоящий момент Бабиков лидирует в общем зачёте Кубка IBU у мужчин, а Сливко — у женщин. Победители общего зачёта получают персональную квоту на первый этап Кубка мира следующего сезона.

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