Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде

Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

В понедельник Гербулова преодолела 15-километровую дистанцию с тремя промахами на четырех огневых рубежах за 46 минут 10,6 секунды. Серебро и бронза также достались россиянкам — Екатерине Мошковой (четыре промаха; отставание — 1 минута 5,3 секунды) и Елене Чирковой (два промаха; +1.13,9) соответственно.

Для сборной России это золото стало седьмым на домашней Универсиаде, которая продлится до 12 марта.