Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
В понедельник Гербулова преодолела 15-километровую дистанцию с тремя промахами на четырех огневых рубежах за 46 минут 10,6 секунды. Серебро и бронза также достались россиянкам — Екатерине Мошковой (четыре промаха; отставание — 1 минута 5,3 секунды) и Елене Чирковой (два промаха; +1.13,9) соответственно.
Результаты остальных российских биатлонисток: 4. Тамара Воронина (два промаха; +1.17,8), 5. Елизавета Каплина (три промаха; +1.30,2), 6. Эмма Тимербулатова (три промаха; +3.00,4).
Для сборной России это золото стало седьмым на домашней Универсиаде, которая продлится до 12 марта.