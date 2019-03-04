Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
В понедельник Гербулова преодолела 15-километровую дистанцию с тремя промахами на четырех огневых рубежах за 46 минут 10,6 секунды. Серебро и бронза также достались россиянкам — Екатерине Мошковой (четыре промаха; отставание — 1 минута 5,3 секунды) и Елене Чирковой (два промаха; +1.13,9) соответственно.
Результаты остальных российских биатлонисток: 4. Тамара Воронина (два промаха; +1.17,8), 5. Елизавета Каплина (три промаха; +1.30,2), 6. Эмма Тимербулатова (три промаха; +3.00,4).
Для сборной России это золото стало седьмым на домашней Универсиаде, которая продлится до 12 марта.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Биатлон , Екатерина Мошкова , Тамара Воронина , Елизавета Каплина
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Провал Медведевой и сюрприз Загитовой: чего ждать от ЧМ
Фигурное катание Статьи
Боец UFC получил травму во время празднования
MMA
Задержавшим Емельяненко полицейским грозит увольнение
MMA Статьи
Рамос рассказал о стычке с Месси
Футбол
«Скрывает безобразие в семье»: чего добивается Аршавин
Футбол Статьи
«Вы убили девочку»: Медведева стала врагом России
Фигурное катание Статьи
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение