Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов , третье — француз Феликс Коте Пунье.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.