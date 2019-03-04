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Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде
ТАСС
+
ещё 28
9 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Второе место занял россиянин
Эдуард Латыпов
, третье — француз Феликс Коте Пунье.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
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