Олимпийская чемпионка пожаловалась на полный хаос в российском биатлоне

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы сборной России по биатлону на чемпионате мира 2019 года. Ее слова приводятся на сайте Олимпийского комитета России.

Резцова заявила, что в российском биатлоне царит «полный хаос». Она отметила, что тренеры не знают, насколько готов каждый из спортсменов, и непонятно, как проходит отбор в национальную команду.