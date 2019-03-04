Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал вызов в национальную команду на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.
"Были слухи о том, что меня хотели взять, кто-то говорил об этом еще на чемпионате Европы в Минске, но конкретных указаний не звучало. Поэтому я знал, что мне нужно ехать на Универсиаду, настраиваться здесь и показывать результат.
А когда приехали в Красноярск, кажется, мой сосед прочитал о моем вызове в интернете и сообщил, что меня заявили, но никакой конкретики все еще не было, никто мне не звонил", — цитирует Поршнева "Спорт-Экспресс".
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.
Ранее был объявлен состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону.