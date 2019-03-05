Фуркад выступит за сборную Франции в смешанной эстафете на ЧМ, пишут СМИ

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад попал в заявку сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира, который стартует в четверг в шведском Эстерсунде, сообщает L'Equipe.

Фуркад не участвовал в официальных стартах с конца января, он пропустил североамериканские этапы Кубка мира. Также в состав французской команды на смешанную эстафету вошли Жюли Симон, Анаис Шевалье и Симон Дестьё. Смешанная эстафета в Эстерсунде пройдет 7 марта.

Биатлонистка сборной Франции Анаис Бескон не полетела вместе с командой в Швецию по состоянию здоровья. Пока неизвестно, сможет ли она выступить на чемпионате мира.