Австрийский биатлонист предсказал допинг-скандалы на ЧМ

Австрийский биатлонист Симон Эдер признался, что ему предлагали допинг через переливание крови, правда, это было давно.

«Я сразу сообщил об этом федерации и полиции. Из-за скандала в Зефельде меня вызывали дать показания в полиции», — цитирует его Die Presse.

Он добавил, что на чемпионате мира в Эстерсунде стоит ждать новых инцидентов.

«Не будьте наивными, биатлон — тоже вид спорта на выносливость, как и лыжные гонки. Наши тренировки проходят примерно одинаково и мы часто пересекаемся с лыжниками», — отметил он.

Ранее на кровяном допинге попались австрийские лыжники. Им может грозить до 10 лет тюрьмы, так как в Австрии применение запрещённых препаратов уголовно наказуемо.

Эдер — серебряный призёр чемпионата мира 2009 года в эстафете и бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в индивидуальной гонке

СМИ написали о новом допинг-скандале в российском биатлоне, писал News.ru.