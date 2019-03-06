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Австрийский биатлонист предсказал допинг-скандалы на ЧМ 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Julia Rahn/imago sportfotodienst/Global Look Press
Австрийский биатлонист Симон Эдер признался, что ему предлагали допинг через переливание крови, правда, это было давно.
«Я сразу сообщил об этом федерации и полиции. Из-за скандала в Зефельде меня вызывали дать показания в полиции», — цитирует его Die Presse.
Он добавил, что на чемпионате мира в Эстерсунде стоит ждать новых инцидентов.
«Не будьте наивными, биатлон — тоже вид спорта на выносливость, как и лыжные гонки. Наши тренировки проходят примерно одинаково и мы часто пересекаемся с лыжниками», — отметил он.
Ранее на кровяном допинге попались австрийские лыжники. Им может грозить до 10 лет тюрьмы, так как в Австрии применение запрещённых препаратов уголовно наказуемо.
Эдер — серебряный призёр чемпионата мира 2009 года в эстафете и бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в индивидуальной гонке
СМИ написали о новом допинг-скандале в российском биатлоне, писал News.ru.
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