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Газеты ждут очередного допингового скандала в российском биатлоне 

Newsru.com 3 часа назад
В базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация пятилетней давности, бросающая тень на нескольких биатлонистов сборной России, пишет газета "Спорт-Экспресс".
В частности — участников Олимпиады 2014 года в Сочи Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко. Оба спортсмена пропустили следующие Игры в Пхенчхане без объяснения причин.
Напомним, что файлы с данными лаборатории в начале января после долгих мытарств были переданы российской стороной специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"В худшем случае проблемы могут коснуться четырех мужчин из нынешней заявки и трех наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды на чемпионате мира в Эстерсунде", — утверждает газета.
По данным издания, появление перед турниром в расположении российской команды Максима Цветкова, а также экстренный вызов с Универсиады Эдуарда Латыпова продиктованы угрозой отстранения отечественных спортсменов на основании данных из Московской лаборатории.
Это не означает, что резервисты обязательно выйдут на старт в Эстерсунде, однако "при определенных обстоятельствах" Цветков и Латыпов могут быть включены в заявки на гонки чемпионата мира.
Наличие "компромата" на россиян у Международный союз биатлонистов (IBU) не означает, что их обязательно признают виновными.
"Схема доказательств, основанная на якобы имеющейся информации из базы Московской лаборатории, очень сложна, и при наличии хороших адвокатов ее вполне реально разрушить. Однако в нынешней ситуации надо быть готовым ко всему. Ведь подозрения в негативном развитии ситуации слишком серьезны", — отмечает "СЭ".
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Комментарии58
Биатлон , Видео , Максим Цветков , Эдуард Латыпов , Дмитрий Малышко , Евгений Гараничев , Всемирное антидопинговое агентство
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