Газеты ждут очередного допингового скандала в российском биатлоне

В базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация пятилетней давности, бросающая тень на нескольких биатлонистов сборной России, пишет газета "Спорт-Экспресс".

В частности — участников Олимпиады 2014 года в Сочи Евгения Гараничева Дмитрия Малышко . Оба спортсмена пропустили следующие Игры в Пхенчхане без объяснения причин.

Напомним, что файлы с данными лаборатории в начале января после долгих мытарств были переданы российской стороной специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"В худшем случае проблемы могут коснуться четырех мужчин из нынешней заявки и трех наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды на чемпионате мира в Эстерсунде", — утверждает газета.

По данным издания, появление перед турниром в расположении российской команды Максима Цветкова , а также экстренный вызов с Универсиады Эдуарда Латыпова продиктованы угрозой отстранения отечественных спортсменов на основании данных из Московской лаборатории.

Это не означает, что резервисты обязательно выйдут на старт в Эстерсунде, однако "при определенных обстоятельствах" Цветков и Латыпов могут быть включены в заявки на гонки чемпионата мира.

Наличие "компромата" на россиян у Международный союз биатлонистов (IBU) не означает, что их обязательно признают виновными.