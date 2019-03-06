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Биатлонистка чуть не застрелила судью на тренировке 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Словенская биатлонистка едва не застрелила судью во время тренировки перед чемпионатом мира в шведском Эстерсунде, пишет РИА «Новости».
Спортсменка словенской сборной проигнорировала сигнал о прекращении стрельбы и продолжила стрелять в то время, как судья менял мишени на стадионе.
«Через 20 минут после начала тренировки судьи начинают менять мишени. Работник стадиона дает сигнал, после которого биатлонистам нельзя стрелять. Возобновить работу можно только после второго сигнала. Словенская биатлонистка выстрелила, когда возле мишени находился судья», — приводит агентство слова помощника сборной Швеции Томаса Эберга.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Эстресунде 7-17 марта.
Биатлон , Прочее , РИА Новости
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