Биатлонистка чуть не застрелила судью на тренировке

Словенская биатлонистка едва не застрелила судью во время тренировки перед чемпионатом мира в шведском Эстерсунде, пишет РИА «Новости»

Спортсменка словенской сборной проигнорировала сигнал о прекращении стрельбы и продолжила стрелять в то время, как судья менял мишени на стадионе.

«Через 20 минут после начала тренировки судьи начинают менять мишени. Работник стадиона дает сигнал, после которого биатлонистам нельзя стрелять. Возобновить работу можно только после второго сигнала. Словенская биатлонистка выстрелила, когда возле мишени находился судья», — приводит агентство слова помощника сборной Швеции Томаса Эберга.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Эстресунде 7-17 марта.