Чемпионат мира по биатлону 2019 — сколько медалей выиграет сборная России

В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?

Сборная России прошла первую часть чемпионата мира с медалью. Это уже приятно. Иначе даже дышать было бы сложнее. На второй неделе шансов будет ещё больше. Но смогут ли россияне воспользоваться ими или же это будет неделя упущенных возможностей? Кто в состоянии сделать страну счастливой — Логинов, Гараничев, Юрлова? Может быть, Павлова?

Иностранцы верят в нашу команду. Сильнее, чем мы сами.

— Я сказал, что мы не останемся без наград на этом чемпионате мира. И уже был прав. Больше того, когда мы спорили с моим бывшим другом и главным редактором «Чемпионата» Евгением Слюсаренко по поводу того, биатлонистов не ждёт ничего хорошо, я не соглашался. И вот уже у нас есть победы на Кубке мира, медаль на чемпионате мира. Российская команда выглядит разнопланово, но у нас есть люди, которые остаются в числе фаворитов. Это, прежде всего Логинов и Юрлова. Я бы не стал сбрасывать со счетов и Павлову перед индивидуальной гонкой, потому что мы понимаем, что она настоящая укротительница ветра. Не случайно немцы накатывали Денизу Херманн на финиш и давали ей шанс на ошибку. Вот она взяла и справилась, когда остальные дрогнули. Плюс мы знаем, что есть колоссальный резерв у Мироновой. Я жду, что придёт в себя Елисеев. Понятно, что Логинов будет претендовать на медаль в каждой гонке.

Анатолий Хованцев, главный тренер сборной России по биатлону

— Я бы пока не делал никаких прогнозов. Вы же видели, что произошло с Гараничевым в гонке преследования, а это могла быть борьба за медаль, которой он сам себя лишил. У нас день отдыха, после которого определимся с составом на индивидуальную гонку. Там возможны всякие варианты. Очевидно, при хорошей стрельбе шансы будут. То же самое касается и эстафет.

Марк Вентуйяк, обозреватель французского издания «Экип»

— Мне кажется, что Логинов способен выиграть медаль в любой гонке, которая осталась. А что, Гараничев правда проехал лишний штрафной круг? Интересно как. Очень жаль его, но это говорит о том, что он потенциально способен на высокий результат. Может быть, даже медаль. И, конечно, у русских есть шанс на медаль в мужской эстафете. С женщинами гораздо сложнее. Есть команды Норвегии, Швеции, Франции и Германии, с которыми россиянкам бороться тяжело как в личных, так и в командных гонках. Так что я думаю, что Россия может заработать медали только в мужской части.

— Если честно, я думал, что Россия выступит лучше в начале чемпионата мира. Поэтому верю, что россияне оставили медали на вторую часть первенства. В индивидуальных гонках россияне традиционно сильны, потому что там главную роль играет стрельба. Не знаю, какое настроение сейчас в вашей сборной, но если оно хорошее, то шансы будут. В эстафетах Россия возьмет минимум одну медаль. К сожалению, на ваших ребят оказывается очень много давления из-за постоянных разговоров о допинге, штрафы после Сочи, недопуск до Олимпиады, отсутствие гимна. Всё это делает ситуацию сложной. Я считаю, что Россия выиграет ещё минимум три медали. Возможно, будет и золото.

Юозас Жилис, бывший литовский биатлонист

— Если будет ещё одна медаль, это будет за счастье. И она будет в мужской эстафете, скорее всего. В индивидуальной гонке вроде бы есть шансы, но слишком много сильных конкурентов. Логинов слишком нестабилен. Возможно, Саше лучше пропустить 20 км, чтобы подготовиться к сингл-миксту, где тоже есть некоторый шанс на медаль. У женщин, давайте будем честны, шансов гораздо меньше. Нет, шансы есть всегда, но опять посмотрите, сколько голодных молодых спортсменок жаждут выиграть медаль чемпионата мира.

Наше мнение

— Главный шанс на медаль — мужская эстафета. Логинов и Гараничев хороши ходом. Евгения надо ставить в состав, потому что другого такого быстрого биатлониста у нас просто нет. Надо рисковать, надеяться и молиться. Елисеев и Малышко неплохо прошли «ногами» гонку преследования. Как бы мы не выражали недовольство их результатами, Матвей и Дима — практически безальтернативные кандидаты. Возможно, вы будете смеяться, но если Гараничеву дадут выступить в индивидуальной гонке и если он отберётся в масс-старт, то может зацепить медали. Как и Логинов. В женской части сделаю безумный прогноз и поставлю на бронзу Павловой в «индивидуалке». Ещё две-три медали Россия в состоянии зацепить.