Чемпионат мира по биатлону 2019 — выступление России, медали и прогнозы

Россия на чемпионате мира по биатлону назавоёвывает медалей. Логинова вышвырнут из первой тройки общего зачёта. Не согласны? Выбирайте сами!

Чемпионат мира по биатлону — вот он, дождались. Нас ждут 11 дней большого, даже огромного биатлона. 12 гонок с участием всех сильнейших. И ждёт нас сборная России — многострадальная, непонятная, валидольная. Но всё-таки она — наша. И сегодня, в традиционной рубрике «Чемпионата» под названием «Вечер биатлона», мы не менее традиционно задаём всем два важнейших вопроса.

Первый — про российские медали. Второй — про российского лидера. Вам нужно лишь сделать правильный выбор, но будьте осторожнее — второго шанса не будет. Итак, первый вопрос — сколько медалей завоюет сборная России на чемпионате мира по биатлону 2019? Мы считаем, что несколько, но побед российским болельщикам дождаться не суждено.

А вы как думаете?

Второй вопрос — про лидера сборной России Александра Логинова . Перед стартом чемпионата мира он находится на втором месте в общем зачёте Кубка мира, однако преимущество россиянина над французом Детьё составляет всего 9 очков, а над идущим четвёртым ещё одним французом Фийоном Майе — 49 очков.

В зачёт Кубка мира пойдут четыре личные гонки, на которых максимально можно набрать 240 очков. Мы уверены, что Логинов по итогам ЧМ не только не сможет остаться вторым, но и вообще выпадет из топ-3. А какой вариант ближе вам?