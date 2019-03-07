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Чемпионат мира по биатлону 2019 — выступление России, медали и прогнозы 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия на чемпионате мира по биатлону назавоёвывает медалей. Логинова вышвырнут из первой тройки общего зачёта. Не согласны? Выбирайте сами!
Чемпионат мира по биатлону — вот он, дождались. Нас ждут 11 дней большого, даже огромного биатлона. 12 гонок с участием всех сильнейших. И ждёт нас сборная России — многострадальная, непонятная, валидольная. Но всё-таки она — наша. И сегодня, в традиционной рубрике «Чемпионата» под названием «Вечер биатлона», мы не менее традиционно задаём всем два важнейших вопроса.
Первый — про российские медали. Второй — про российского лидера. Вам нужно лишь сделать правильный выбор, но будьте осторожнее — второго шанса не будет. Итак, первый вопрос — сколько медалей завоюет сборная России на чемпионате мира по биатлону 2019? Мы считаем, что несколько, но побед российским болельщикам дождаться не суждено.
А вы как думаете?
Второй вопрос — про лидера сборной России Александра Логинова. Перед стартом чемпионата мира он находится на втором месте в общем зачёте Кубка мира, однако преимущество россиянина над французом Детьё составляет всего 9 очков, а над идущим четвёртым ещё одним французом Фийоном Майе — 49 очков.
В зачёт Кубка мира пойдут четыре личные гонки, на которых максимально можно набрать 240 очков. Мы уверены, что Логинов по итогам ЧМ не только не сможет остаться вторым, но и вообще выпадет из топ-3. А какой вариант ближе вам?
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Биатлон , Статьи , Александр Логинов
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