Бывшая биатлонистка: кто-то плетет интриги против сборной России

По словам Богалий, не стоит цепляться за все появляющиеся слухи, когда можно дождаться комментариев компетентных лиц.

"Давайте мы дождемся официальных результатов. О непроверенной информации говорить можно долго, но это бесполезно", — сказала спортсменка.

Богалий считает, что кто-то может специально стремиться подорвать авторитет российской сборной по биатлону.