Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась относительно данных московской лаборатории, которые могут скомпрометировать российских биатлонистов Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева, передает "Спорт день за днем".
По словам Богалий, не стоит цепляться за все появляющиеся слухи, когда можно дождаться комментариев компетентных лиц.
"Давайте мы дождемся официальных результатов. О непроверенной информации говорить можно долго, но это бесполезно", — сказала спортсменка.
Богалий считает, что кто-то может специально стремиться подорвать авторитет российской сборной по биатлону.
"Слухи, которые распространяются перед чемпионатом мира, мне не очень нравятся. Возможно, кто-то специально эту информацию вбрасывает и плетет интриги. В этом не ничего хорошего", — сказала Богалий.