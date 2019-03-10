Гараничев пробежал лишний штрафной круг на ЧМ

Биатлонист Евгений Гараничев финишировал девятым в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Российский спортсмен мог показать лучший результат, но допустил досадную ошибку на последнем огневом рубеже, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

Последняя мишень закрылась медленно и сбила Гараничева с толку. Он пробежал два штрафных круга вместо одного и утратил шанс побороться за бронзовую медаль.

Неплохие шансы на медаль были у другого нашего биатлониста — Александра Логинова . Но он совершил по два промаха на последних рубежах.

Эксперты отмечают, что эстерсундское стрельбище оказалось непростым и коварным. Оно сбивало с толку не только российских спортсменов. Так, норвежец Йоханнес Бё «собрал» на последнем рубеже три штрафных круга. Его ошибкой воспользовался Дмитрий Пидручный . Он завоевал первое в истории золото для Украины.

Второе место у норвежца Йоханнеса Бё, третьим стал француз Кентен Фийон Майе.