Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гараничев пробежал лишний штрафной круг на ЧМ 

Рамблер + ещё 41 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Биатлонист Евгений Гараничев финишировал девятым в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Российский спортсмен мог показать лучший результат, но допустил досадную ошибку на последнем огневом рубеже, сообщает сайт Союза биатлонистов России.
Последняя мишень закрылась медленно и сбила Гараничева с толку. Он пробежал два штрафных круга вместо одного и утратил шанс побороться за бронзовую медаль.
Неплохие шансы на медаль были у другого нашего биатлониста — Александра Логинова. Но он совершил по два промаха на последних рубежах.
Эксперты отмечают, что эстерсундское стрельбище оказалось непростым и коварным. Оно сбивало с толку не только российских спортсменов. Так, норвежец Йоханнес Бё «собрал» на последнем рубеже три штрафных круга. Его ошибкой воспользовался Дмитрий Пидручный. Он завоевал первое в истории золото для Украины.
Второе место у норвежца Йоханнеса Бё, третьим стал француз Кентен Фийон Майе.
Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Дмитрий Пидручный , Евгений Гараничев , Йоханнес Бе
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов»
Биатлон Статьи
Чемпионка дала интервью Губерниеву без слов
Зимние виды спорта
«Проламывает потолок и улетает»
Фигурное катание Статьи
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
«Канадки могут ударить в спину»
Хоккей Статьи
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение