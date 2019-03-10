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«Сонный» Фуркад обвинил Логинова в своей неудаче на ЧМ 

News.ru + ещё 8 5 часов назад
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал исход пасьюта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
«Меня немного сбил с толку темп Логинова, который медленно шел на третьем круге. Мы пользуемся лидерством других, а он был лучшим лыжником в группе. Он задавал темп, а я не взял на себя ответственность за то, чтобы подойти к стрельбе с нужной агрессией. Я приехал на рубеж сонным, как и вся группа», — цитирует Фуркада SkiChrono.
Он добавил, что все, кто был в группе, промахнулись.
Фуркад финишировал пятым. Логинов завершил гонку на 14-м месте. Победу одержал украинец Дмитрий Пидручный.
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Биатлон , Видео , Дмитрий Пидручный
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