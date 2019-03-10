«Сонный» Фуркад обвинил Логинова в своей неудаче на ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал исход пасьюта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

«Меня немного сбил с толку темп Логинова, который медленно шел на третьем круге. Мы пользуемся лидерством других, а он был лучшим лыжником в группе. Он задавал темп, а я не взял на себя ответственность за то, чтобы подойти к стрельбе с нужной агрессией. Я приехал на рубеж сонным, как и вся группа», — цитирует Фуркада SkiChrono.

Он добавил, что все, кто был в группе, промахнулись.