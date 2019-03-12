Губерниев заявил о своих заслугах перед Шипулиным

Ранее Шипулин начал комментировать Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде для «Первого канала». Губерниев заверил, что не испытывает «чувства антагонизма» из-за этого.

«В любом случае, мы понимаем, что зерна Антона Шипулина легли на благодатную почву. Потому что пахарь, который вспахивал это почву, безусловно, я», — подчеркнул он.

Комментатор назвал Шипулина «огромным молодцом» и отметил, что тот работает над собой. При этом Губерниев заверил, что не боится конкуренции, не сдастся «как настоящий боец и телевизионный чемпион» и подойдет к своим будущим эфирам «в абсолютном всеоружии».

«Огромное количество людей пишет мне, что не смотрит Первый канал и любит меня. Другие пишут, что я надоел и они смотрят Первый канал», — рассказал он.

Также журналист подчеркнул, что у них с Шипулиным дружеские отношения.

Ранее Губерниева критиковал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза. По его мнению, комментатор не помогает развивать биатлон и вообще вредит и российскому, и мировому биатлону, так как ему «нужны только скандалы».