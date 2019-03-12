Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «вспахал почву» для комментаторской работы олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее Шипулин начал комментировать Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде для «Первого канала». Губерниев заверил, что не испытывает «чувства антагонизма» из-за этого.
«В любом случае, мы понимаем, что зерна Антона Шипулина легли на благодатную почву. Потому что пахарь, который вспахивал это почву, безусловно, я», — подчеркнул он.
Комментатор назвал Шипулина «огромным молодцом» и отметил, что тот работает над собой. При этом Губерниев заверил, что не боится конкуренции, не сдастся «как настоящий боец и телевизионный чемпион» и подойдет к своим будущим эфирам «в абсолютном всеоружии».
«Огромное количество людей пишет мне, что не смотрит Первый канал и любит меня. Другие пишут, что я надоел и они смотрят Первый канал», — рассказал он.
Также журналист подчеркнул, что у них с Шипулиным дружеские отношения.
Ранее Губерниева критиковал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза. По его мнению, комментатор не помогает развивать биатлон и вообще вредит и российскому, и мировому биатлону, так как ему «нужны только скандалы».
Позже с критикой в адрес Губерниева выступил трехкратный чемпион мира, биатлонист Павел Ростовцев. Его возмутило визиты комментатора в гостиничные номера спортсменов. Он подчеркивал, что ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отмечала, что Губерниев — талантливый комментатор, который «часто переступает грань».