Российская биатлонистка Павлова не успела сделать пост по ходу гонки преследования. Зато показала, что вешаться могут все её критики.
Пока жива надежда
А Катя Юрлова — молодец.
В смешанной эстафете всем показала, в спринте вообще в одном точном выстреле от медали осталась. Если бы не она — вообще не имело смысла переживательно смотреть женскую гонку преследования. Особенно после серебра, завоёванного Александром Логиновым (и его второй стартовой позицией в мужском пасьюте). Вот туда точно были устремлены взоры и надежды российских болельщиков.
Но пока у нас была Юрлова в той форме, в которой была — надо было надеяться и на женскую медаль. Да, Екатерина с ее восьмым местом и проигрышем лидеру в 31 секунду не могла считаться фаворитом, но шансы на место в тройке определённо имела. И совсем не теоретические. Остальные россиянки — Павлова, Миронова, Старых — могли поиграть в нашу родную игру под названием «Отыгрыш большого числа позиций». И даже могли в этой игре что-то выиграть. Например, с 31-го места переехать, скажем, на 18-е. Это же для всех нас важно, да?
Вот он — отыгрыш!
Анастасия Кузьмина за первый километр умудрилась превратить 10 секунд преимущества в 18. Это было весьма удивительно, и при этом Юрлова у нее отыграла пять секунд, а вообще в полуминуте от лидера ехали сразу 11 человек. Кузьмина на первом огневом рубежа сразу же промазала два раза и распрощалась с лидерством. Юрлова тоже один раз промахнулась.
Теперь лидером была Дальмайер, хотя Юрлова всё равно осталась восьмой и с тем же отставанием чуть менее полуминуты. Павлова смогла отстрелять точно, ну и вот оно — отыграны сразу 14 позиций!
Уже почти минута
Странно, но Дальмайер сразу же «встала». Менее чем за километр дистанции она проиграла своей соотечественнице Херрман больше 12 секунд, а через 800 метров вовсе откатилась на четвёртое место. Юрлова держала темп лидеров, но нужно было чисто стрелять.
И как раз в это время на стрельбище налетел снег и ветер. Первые трое стрелявших успели выскочить из мини-бури с вычищенными установками, а вот остальным пришлось туго. Юрлова, правда, ограничилась одним промахом, но теперь она даже третьему месту Дальмайер проигрывала немногим меньше минуты.
Не гонка Юрловой
Зато всё попали Павлова и Миронова. Евгения вообще почти догнала Юрлову и уже была девятой. Ну а первой уверенно шарашила Дениз Херман, с каждым отталкиванием отрывавшаяся от Брорссон и Дальмайер. Правда, отталкивания не помогли немке на первой «стойке» — два штрафных круга. Дальмайер, Тандреволд, Экхофф — все мазали, а Брорссон под вой трибун уехала на дистанцию первой. С полуминутным преимуществом. Юрлова промахнулась дважды — это была не ее гонка. Зато Павлова сообразила третий ноль и вуаля — шестое место. О медали мы всё равно не думали, всё-таки 50 секунд до третьего места и даже до пятого больше двадцати. Но сам факт шестого места и безупречной стрельбы…
И кому теперь вздёрнуться?
Брорссон прикатила на последний рубеж уверенным лидером. Прикатила, чтобы вогнать трибуны в ступор четырьмя промахами. Этим спокойно и последовательно воспользовались Херрман, Дальмайер и Экхофф, именно в таком порядке отправившиеся к финишу. И если с победителем было всё ясно, то норвежка имела все шансы побороться за серебро с очевидно уставшей Дальмайер. Павлова, к сожалению, всё-таки допустила один промах. Если бы попала — боролась бы за топ-5. Юрлова махнула ещё три промаха и даже в двадцатку не попала. На финише мы получили битву Дальмайер и Экхофф, которую выиграла норвежка. Евгения Павлова финишировала девятой и вместе с Дальмайер оказалась единственной в топ-10, кто промазал только раз. Наверное, теперь вешаться могут те люди, которые пишут ей гадости.
Хотя нет, конечно. Они не смогут.