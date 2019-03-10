И кому теперь вешаться? Как Павлова позакрывала рты своей стрельбой

Российская биатлонистка Павлова не успела сделать пост по ходу гонки преследования. Зато показала, что вешаться могут все её критики.

Пока жива надежда

А Катя Юрлова — молодец.

В смешанной эстафете всем показала, в спринте вообще в одном точном выстреле от медали осталась. Если бы не она — вообще не имело смысла переживательно смотреть женскую гонку преследования. Особенно после серебра, завоёванного Александром Логиновым (и его второй стартовой позицией в мужском пасьюте). Вот туда точно были устремлены взоры и надежды российских болельщиков.

Но пока у нас была Юрлова в той форме, в которой была — надо было надеяться и на женскую медаль. Да, Екатерина с ее восьмым местом и проигрышем лидеру в 31 секунду не могла считаться фаворитом, но шансы на место в тройке определённо имела. И совсем не теоретические. Остальные россиянки — Павлова, Миронова, Старых — могли поиграть в нашу родную игру под названием «Отыгрыш большого числа позиций». И даже могли в этой игре что-то выиграть. Например, с 31-го места переехать, скажем, на 18-е. Это же для всех нас важно, да?

Вот он — отыгрыш!

Анастасия Кузьмина за первый километр умудрилась превратить 10 секунд преимущества в 18. Это было весьма удивительно, и при этом Юрлова у нее отыграла пять секунд, а вообще в полуминуте от лидера ехали сразу 11 человек. Кузьмина на первом огневом рубежа сразу же промазала два раза и распрощалась с лидерством. Юрлова тоже один раз промахнулась.

Теперь лидером была Дальмайер, хотя Юрлова всё равно осталась восьмой и с тем же отставанием чуть менее полуминуты. Павлова смогла отстрелять точно, ну и вот оно — отыграны сразу 14 позиций!

Уже почти минута

Странно, но Дальмайер сразу же «встала». Менее чем за километр дистанции она проиграла своей соотечественнице Херрман больше 12 секунд, а через 800 метров вовсе откатилась на четвёртое место. Юрлова держала темп лидеров, но нужно было чисто стрелять.

И как раз в это время на стрельбище налетел снег и ветер. Первые трое стрелявших успели выскочить из мини-бури с вычищенными установками, а вот остальным пришлось туго. Юрлова, правда, ограничилась одним промахом, но теперь она даже третьему месту Дальмайер проигрывала немногим меньше минуты.

Не гонка Юрловой

Зато всё попали Павлова и Миронова. Евгения вообще почти догнала Юрлову и уже была девятой. Ну а первой уверенно шарашила Дениз Херман, с каждым отталкиванием отрывавшаяся от Брорссон и Дальмайер. Правда, отталкивания не помогли немке на первой «стойке» — два штрафных круга. Дальмайер, Тандреволд, Экхофф — все мазали, а Брорссон под вой трибун уехала на дистанцию первой. С полуминутным преимуществом. Юрлова промахнулась дважды — это была не ее гонка. Зато Павлова сообразила третий ноль и вуаля — шестое место. О медали мы всё равно не думали, всё-таки 50 секунд до третьего места и даже до пятого больше двадцати. Но сам факт шестого места и безупречной стрельбы…

И кому теперь вздёрнуться?

Брорссон прикатила на последний рубеж уверенным лидером. Прикатила, чтобы вогнать трибуны в ступор четырьмя промахами. Этим спокойно и последовательно воспользовались Херрман, Дальмайер и Экхофф, именно в таком порядке отправившиеся к финишу. И если с победителем было всё ясно, то норвежка имела все шансы побороться за серебро с очевидно уставшей Дальмайер. Павлова, к сожалению, всё-таки допустила один промах. Если бы попала — боролась бы за топ-5. Юрлова махнула ещё три промаха и даже в двадцатку не попала. На финише мы получили битву Дальмайер и Экхофф, которую выиграла норвежка. Евгения Павлова финишировала девятой и вместе с Дальмайер оказалась единственной в топ-10, кто промазал только раз. Наверное, теперь вешаться могут те люди, которые пишут ей гадости.

Хотя нет, конечно. Они не смогут.