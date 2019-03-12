Норвежская ракета

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе сделал то, что не удалось Антону Шипулину . Он прервал семилетнюю беспроигрышную серию француза Мартена Фуркада и досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» — одну из самых престижных наград в этом виде спорта. В начале сезона ему в конкуренты прочили Александра Логинова , но пока это противостояние не так остро, как хотелось бы. О перипетиях в мировом биатлоне — в материале «Ленты.ру»

Французский дьявол

Первый «Большой хрустальный глобус» в карьере Фуркад выиграл в сезоне-2011/2012, когда ему было 23 года. В тройку лидеров он впервые вошел годом ранее, пропустив вперед норвежцев Тарьея Бе и Эмиля Хегле Свендсена.

Француз ворвался в элиту мирового биатлона стремительно. Дебют на этапах Кубка мира состоялся в 2008-м, а уже спустя два сезона Фуркад стал неизменным фаворитом на всех стартах. Этот взлет подарил загибающемуся французскому биатлону надежду — после завершения карьеры Рафаэлем Пуаре в 2007 году в мужской сборной наступило безвременье. Мартен подошел к решению проблемы прагматично: взялся бить рекорд за рекордом, мешками увозя медали с мировых чемпионатов, Олимпиад и этапов Кубка мира.

Логическим итогом стало завоевание семи подряд «Больших хрустальных глобусов». Француз стал единственным в истории, кому это удалось. Последний трофей он выиграл год назад: только за прошлый сезон биатлонист 20 раз поднимался на пьедестал почета, из них девять раз — на высшую ступень. И все это — в особенно напряженный олимпийский сезон. В Пхенчхане Фуркад выиграл три золота — столько сборная России завоевала за последние три Олимпиады. Надо ли уточнять, что это просто космический уровень.

За время гегемонии Французского дьявола, как прозвали Фуркада, только три биатлониста всерьез покушались на «Глобус». Это были россиянин Антон Шипулин и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Шипулин дважды становился в общем зачете вторым, Свендсен — четырежды, а Бе обошел Фуркада лишь с третьей попытки. Причем как таковой борьбы между ними не получилось. В текущем сезоне француз только шесть раз попадал на пьедестал почета, в то время как норвежец — 17. Бе «везет» Фуркаду, который пока не входит даже в топ-5, 418 очков, — это настоящая пропасть.

Да, пятикратный чемпион Олимпийских игр по непонятным причинам проводит худший за десять лет сезон, часто болеет и не может удержать форму. Но все эти разговоры — в пользу бедных: Йоханнес сейчас объективно лучший в мире. И по количеству подиумов, и по средним показателям хода. Вслед за ним с отставанием в 324 очка — россиянин Логинов, который в течение сезона сдерживал напор соперника с переменным успехом. Правда, за эти проблески Александру пришлось заплатить. Косыми взглядами, яростными нападками с требованиями извиниться за допинговое прошлое и обидным от Фуркада: «Моего уважения он не получит».

«Есть повод ему не доверять»

В начале сезона на Логинова упал тяжкий груз — пошли разговоры, что только он сможет бороться с Бе на равных. Тренеры в один голос твердили о сверхспособностях россиянина и о его выдающихся функциональных показателях. Тогда еще не было понятно, что будет с постоянным лидером команды Шипулиным (он обещал возобновить карьеру), а проблемы у француза уже были на лицо. Так что соперничество Бе — Логинов сразу приобрело статус принципиального.

Но норвежец на первом же этапе Кубка мира в Поклюке показал, кто здесь хозяин, и сделал золотой дубль — в спринте и пасьюте. Логинов в этих гонках взял бронзовые медали. Тогда-то он впервые и столкнулся с критикой коллег — робкой, но уже болезненной. «Правила разрешают ему соревноваться, но это неприятно», — сказал швед Себастьян Самуэльссон, которого поддержал Бе-старший.

В Нове-Место россиянин улучшил результат и взял два серебра, а в Оберхофе выиграл первое золото, которое ему биатлонная общественность не простила.

«После допинга он вернулся сильнее, чем был. У меня есть повод ему не доверять», — заявил Фуркад телеканалу SVT.

Потом он добавил, что таких, как Логинов, нужно отстранять пожизненно. В этих словах сквозит, конечно, и задетое самолюбие, — проигрывать француз не привык. Основная же проблема (если это можно считать проблемой) в том, что таково мнение не только отдельного Фуркада. Хотя Логинов вернулся на международную арену в 2016 году и больше не сдавал подозрительных проб, травля россиянина только набирает обороты. Похоже, всех просто бесит его упорство.

По ходу сезона бывало разное. Биатлонисту отказывались жать руку, публично называли обманщиком, вором, призывали уйти из спорта и не признавали побед. Все это — на фоне разборок с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое могли навсегда лишить статуса соответствия, и появления австрийской полиции, нашедшей «новых подозреваемых» в сборной России.

Эти скандалы не могли не отвлекать спортсмена, хоть он и старался ограничить общение с прессой и постоянно получал слова поддержки от главного критика российского биатлона Александра Тихонова . На данный момент в активе Логинова шесть личных подиумов и один этап в запасе, в норвежском Холменколлене. Задача для него очевидна — удержать вторую строчку общего зачета. Ведь всего в 34 очках (за 7-е место в гонке начисляется 36 баллов — прим. «Ленты.ру») — француз Кентен Фийон Майе, который к концу сезона не на шутку разогнался.

«Похоже, я выиграю»

Йоханнес Бе заговорил о возможной победе в общем зачете Кубка мира 17 февраля: «Похоже, я выиграю общий зачет. Мне нужно настраиваться и побеждать в каждой следующей гонке». Уже тогда норвежец был уверен в этом успехе: даже по-джентльменски признался в нарушении правил в пасьюте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, когда сделал не пять выстрелов, а четыре. За это его лишили очков и призовых, но по положению биатлониста это не ударило — только добавило психологического преимущества.

СМИ же написали о нем как о новом обладателе «Большого хрустального глобуса» 10 марта. Как раз в самый разгар чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

Первоначально Бе хотел выиграть медали во всех гонках мирового первенства и обязательно одну — золотую. Но все быстро изменилось. После победного финиша в смешанной эстафете и спринте норвежец стал вторым в гонке преследования, проиграв украинцу Дмитрию Пидручному из-за промаха на рубеже. «Сегодня я не заслужил торт. Поеду домой кушать овсянку с молоком. Я был полной жопой», — посыпал голову пеплом новоявленный обладатель «Глобуса».

Йоханнес недоволен всегда: выигрывает он или становится вторым. Лыжи, стрельба, ход, — что-то ему постоянно не нравится. Если Бе продолжит критиковать себя и отказываться от сладкого, с ним будет очень трудно совладать. У Фуркада семь побед в Кубке мира, и, кажется, теперь Йоханнеса Бе устроят только восемь.