Наставник Гараничева обвинил тренерский штаб в ошибке биатлониста

Личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский обвинил тренерский штаб сборной России в ошибке спортсмена во время гонки преследования на чемпионате мира, передает "Чемпионат.com"

Гараничев пробежал лишний штрафной круг, из-за чего потерял шансы на борьбу за бронзовую медаль.

"Это не глупость спортсмена, а глупость тренерского штаба. Я работал в сборной России, и всегда во все времена был определен человек, который считает круги. Потому что спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. Поэтому за количество кругов всегда был ответственный. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще.

Вы же понимаете, что спортсмен бежит в кислородном голодании, он может увидеть, что угодно. Представьте себе, если человек промахнулся четыре раза. Этот человек на втором круге уже не понимает, сколько ему еще бежать. Это жуткий стресс, за пределами возможностей. Эта ситуация — открытый косяк тренерского штаба", — заявил Кугаевский.

Ранее тренер сборной России заявил, что Гараничев сам лишил себя борьбы за третье место.