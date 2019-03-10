«Сам лишил себя медали»: как Гараничев устроил цирк на трассе

Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу в гонке преследования и принес своей стране первое золото чемпионата мира по биатлону в истории. Россиянин Евгений Гараничев боролся за попадание на пьедестал, однако после решающей стрельбы по ошибке пробежал два штрафных круга после одного промаха, из-за чего финишировал только девятым.

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершился мужской пасьют на 12,5 км. Спортсмены стартовали в нем с той же разницей во времени, с которой они финишировали в спринте, состоявшемся днем ранее.

Самые выгодные позиции были у норвежца Йоханнеса Бё , который стал в спринте первым, у россиянина Александра Логинова , завоевавшего серебро, и у француза Кентена Фийона-Майе, взявшего бронзовую медаль. Практически вровень с лидирующей тройкой на трассу вышел украинец Дмитрий Подручный, который уступил французу считаные секунды.

Поначалу Бё за счет космической скорости создал себе комфортный от оппонентов. За ним кое-как держался только Логинов, который тоже постепенно увеличивал расстояние между собой и всеми остальными преследователями.

Однако после первой стрельбы расклад несколько изменился: из-за промаха Александр пропустил вперед закрывшего все мишени Мартена Фуркада. К тому же за россиянина активно цеплялись всё те же преследователи — Пидручный и Фийон-Майе.

На втором огневом рубеже Логинову удалось не допустить осечек, но так же чисто отстрелялся и Фуркад, а также догнавший двух извечных соперников немец Эрик Лессер . Компания всем скопом ушла на трассу — догонять Йоханнеса Бё, который по-прежнему лидировал, несмотря на промахи.

Украинец Пидручный в это время болтался где-то в районе десятого места. В эту же зону переместился россиянин Евгений Гараничев, который стартовал с 19-й позиции, так что его промежуточное положение можно было считать успехом.

Так продолжалось до третьей стрельбы, пока ближайшую группу преследователей Бё не сразил вирус промахов. Абсолютно все допустили по две осечки и получили по 300 штрафных метров, что на такой дистанции чревато серьезными последствиями.

Отмотав дополнительные круги, Логинов и Лессер обнаружили, что уже проигрывают третьему эшелону — Пидручному, Фийону-Майе и даже Гараничеву.

Евгений и вовсе уступал второму месту всего несколько секунд — чем не сенсация? Учитывая, что Логинов уже отстал от основных претендентов на медали на полминуты (к концу гонки лидер сборной России накопил аж пять промахов, что окончательно похоронило его шансы), вся надежда оставалась только на Гараничева.

Но тут у Евгения произошло помутнение разума, подобное тому, из-за которого он опоздал на старт гонки преследования во время этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

После решающей стрельбы россиянин пробежал два штрафных круга. А должен был только один.

В результате он ощутимо отстал от Фийона-Майе, который тоже допустил один промах на четвертом огневом рубеже и в итоге стал бронзовым призером пасьюта.

Почему же Гараничев решил пробежать лишние 150 метров?

«После выстрела мишень закрылась плохо. Я увидел, что она не закрылась, и ушел на штрафной круг. Мне начали кричать, что я буду в топ-4, но я этого тогда не понимал, потому что думал, что у меня есть еще штрафные метры.

Наверное, надо было еще раз посмотреть на щит. Я претендовал на бронзу, но так получилось. Что ж, будем работать дальше. Рад за украинца — он молодец, что удержал позицию», — цитирует биатлониста «Чемпионат.com».

Слова Гараничева об украинце посвящены Дмитрию Пидручному, который единственный закрыл все мишени на последнем рубеже и в итоге завоевал золото, убежав даже от Йоханнеса Бё, допустившего на решающей стрельбе три промаха.

Бронза пасьюта осталась французу Фийону-Майе, а могла бы Гараничеву. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев открыто раскритиковал спортсмена за такую небрежность:

«Лишний круг — это ошибка Евгения. Последняя мишень долго закрывалась, а он ушел и не видел этого.

Сам себя лишил борьбы за третье место — цирк! Надо, конечно, разговаривать с ним. Эти все приключения с ним выстраиваются в систему: то понос, то золотуха».

При этом специалист отметил, что никаких штрафов биатлонисту назначено не будет и отстранение от гонок ему не грозит, поскольку Евгений «хорош на дистанции».

А пока сборная России пытается разобраться с нелепыми ошибками, на Украине празднуют первое золото чемпионатов мира по биатлону в истории.

Пидручный в интервью после гонки признался, что до сих пор не может осознать, чего достиг.

«Я не могу поверить, что выиграл золотую медаль. Тем более не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес.

Последний круг был сумасшедшим. Я выложился по максимуму, понимая, кто именно бежит сзади меня», — рассказывал спортсмен.

Логинов, к слову, с пятью промахами финишировал только 14-м. Позитив в этом можно найти только один: хотя бы на время его оставят в покое и перестанут напоминать о допинговом прошлом.

После серебра россиянина в спринте, который состоялся на чемпионате мира 9 марта, зарубежные СМИ разразились заголовками в духе «Отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг Логинов стал вторым».

Норвежское издание Dagbladet назвало его «самым нелюбимым персонажем в биатлоне» и привело цитату шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который давно прославился как ярый борец с допингом в России.

«Я бы хотел, чтобы Логинова не было на чемпионате мира. Думаю, правила должны быть более строгими по отношению к допингерам», — говорил швед.

Украинский портал Sport.ua пошел еще дальше и выпустил статью с заголовком «Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест».

Дело в том, что украинец занял в спринте четвертое место, и журналисты, видимо, посчитали, что всему виной россиянин, который завоевал серебро, а не француз Фийон-Майе, с которым Пидручный боролся до последних метров дистанции и в итоге уступил ему в споре за бронзу.

«Уже успели разозлиться на француза? Не стоит. Есть биатлонист, которого не уважает весь мировой биатлон, — Александр Логинов, — писал автор статьи. — Нам же остается верить, что Пидручный еще будет иметь много возможностей завоевать медаль на главном старте сезона. Имя и совесть Дмитрия чисты, а вот Александр навсегда войдет в историю биатлона как вор».

Логинов назывался в заметке «эпотлонистом», «мошенником», «главным врагом мирового биатлона» и просто «Шуриком». Завершала материал фраза «Давайте дождемся результатов допинг-теста».

Теперь, когда Логинов стал в пасьюте лишь 14-м, градус напряжения ощутимо спал, и уже никто не вспоминает его положительную пробу на эритропоэтин, сданную в ноябре 2013 года. К тому же Пидручный взял в пасьюте золото, так что теперь претензий к россиянину не должно быть даже у самых ярых его противников.