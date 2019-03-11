Норвежский биатлонист «опозорился», проиграв украинцу

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё , прокомментировал проигрыш украинскому спортсмену Дмитрию Пидручному в гонке преследования на Чемпионате мира в шведском Эстерсунде. По его словам, уступить «золото» на одних из главных соревнований года — это позор, сообщает издание Aftenposten.

При этом Бё возлагает вину в проигрыше только на себя. Спортсмен уверяет, что перед последней стрельбой он почувствовал, что «серебро в этой гонке станет поражением».

«Я ошибался и ошибался грубо. Это просто позор. Мы здесь, на чемпионате мира, и уступаем золото украинцам», — отметил норвежец.

Пидручный оторвался от Бё после того, как лидер норвежской сборной три раза промахнулся на последнем огневом рубеже. При этом Йоханнес заявил, что стрелять лучше он пока не может. Третьим к финишу пришёл француз Кентен Фийон Майе.