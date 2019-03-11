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Драчев: российский биатлон потихоньку оживает, он уже не безнадежно болен 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский биатлон в нынешнем сезоне показывает признаки жизни после периода слабых результатов и антирекордов. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
На счету российской команды после половины чемпионате мира в Эстерсунде серебро Александра Логинова в спринте. В 2016 году россияне впервые не завоевали ни одной медали чемпионата мира, в 2017-м — ни одной медали в личных гонках. За последние сезоны российская команда превзошла несколько собственных антирекордов по числу завоеванных наград в Кубке мира.
"Понятно, что мы сейчас не в том состоянии, чтобы всех, что называется, завалить. Но такой задачи у нас и не было, мы понимаем уровень команды, — сказал Драчев, для которого нынешний сезон является первым во главе СБР. — Но год уже складывается неплохо, биатлон потихоньку оживает, зрителям уже интересно смотреть за соревнованиями. Мы бьемся в каждой гонке, а не так, что мы безнадежно больны".
"Понятно, что не вся команда забегает в десятку, но один претендент на медаль всегда есть", — добавил он.
В нынешнем сезоне на призовые места в Кубке мира попадали Логинов, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова— Перхт, победы в эстафетных гонках одерживали мужская и женская команды.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , Евгений Гараничев , Екатерина Юрлова , ИТАР-ТАСС
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