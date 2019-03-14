«Говорить такое слабоумно». Украинская биатлонистка недовольна… котлетами?

На чемпионате мира по биатлону продуктовый скандал. В его эпицентр попала картошка, котлеты… и украинская биатлонистка со своим тренером.

«Юля живёт в украинской гостинице и жалуется»

Со славянскими народами не соскучишься в любом виде спорта. Если вы думали, что только в сборной России по биатлону постоянно происходит какая-то «веселуха», то глубоко ошибались. В украинской сборной тоже нескучно. Тренер олимпийской чемпионки Юлии Джимы Урош Велепец сообщил, что его подопечная недовольна едой на чемпионате мира в Эстерсунде. При этом намекнул, что, если бы Джима жила в домике, где базируется словенская команда, таких проблем бы не было.

«Словенская сборная живёт в домике. Мы привезли своего повара, и он нам готовит, что мы хотим. Это хорошее решение и вдвое дешевле.

Но Юля живёт в гостинице с украинской командой. Она тоже жалуется. Завтрак замечательный, а затем одно и то же — картофель и котлеты. Просто раньше надо было думать об этом. Швеция и Норвегия особенно едой не занимаются. У них другие приоритеты».

То, что Швеция едой не занимается, может вам подтвердить любой журналист, который приехал на мировое первенство. Эстерсунд — единственное место на карте биатлона, где не предоставлено питание. А в единственный день, когда людям вынесли нарезки из колбасы и сыра, начиналась забавная бойня за кусочки пищи. Никто не обязан кормить журналистов или спортсменов бесплатно, но, когда даже платные опции сделаны так, что приходится идти за несколько километров, возникают вопросы.

«Говорить такое слабоумно»

Удивительно, но Велепец на следующий день отказался от своих слов и заявил, что не говорил ничего подобного, обвинив журналиста в том, что его слова неправильно интерпретировали. Это очень странно, потому что обычно журналисты записывают такие вещи на телефон или диктофон и могут предоставить запись разговора. Совершенно нормальная практика. Тренер Джимы же уверенно настаивает на том, что таких слов не было. О чём и сообщил на странице «Биатлон Украины» в «Фейсбуке».

«Не люблю говорить с некоторыми журналистами. Это было интервью про чемпионат мира, я не сказал ни слова про жалобы Юли на питание. Про то, что она не может бежать на высоком уровне из-за проблем со спиной, вы уже все знаете.

Но говорить такое про спортсменку, которая столько отдала украинскому биатлону, несправедливо и по-словенски «слабоумно». Всем всего хорошего».

Майонезный конфликт

Проблемы с едой не впервые становятся главной темой крупных турниров по биатлону. На этапе Кубка мира в Тюмени российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что пища была чрезмерно жирная. «Еда была непривычная, очень жирно всё. Нет свежих продуктов. Может быть, в России их тяжело достать зимой, не знаю… Салаты, например, сразу заправляли майнонезом».