Российские биатлонистки провалили гонку на чемпионате мира

Первое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде заняла шведка Ханна Эберг . Она преодолела дистанцию за 43.10,4 секунды и была точна на всех огневых рубежах.

На второй позиции финишировала итальянка Лиза Виттоцци , так же с нулём промахов (+23,6). Замкнула тройку призёров француженка Жюстин Бреза, промахнувшаяся один раз (+32,5).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина , финишировавшая на 16-й позиции (+2.53,7 секунды и один промах). Екатерина Юрлова-Перхт, стартовавшая первой из российских биатлонисток, заняла 17-е место (+3.01,3 секунды и три промаха). Светлана Миронова стала 33-й, Ульяна Кайшева — 60-й.

В активе женской сборной России пока нет медалей проходящего первенства мира.

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