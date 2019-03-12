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Российские биатлонистки провалили гонку на чемпионате мира 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде заняла шведка Ханна Эберг. Она преодолела дистанцию за 43.10,4 секунды и была точна на всех огневых рубежах.
На второй позиции финишировала итальянка Лиза Виттоцци, так же с нулём промахов (+23,6). Замкнула тройку призёров француженка Жюстин Бреза, промахнувшаяся один раз (+32,5).
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая на 16-й позиции (+2.53,7 секунды и один промах). Екатерина Юрлова-Перхт, стартовавшая первой из российских биатлонисток, заняла 17-е место (+3.01,3 секунды и три промаха). Светлана Миронова стала 33-й, Ульяна Кайшева — 60-й.
В активе женской сборной России пока нет медалей проходящего первенства мира.
Большунов потерял лидерство в общем зачёте Кубка мира, писал News.ru.
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Биатлон , Лиза Виттоцци , Лариса Куклина , Светлана Миронова , Ханна Эберг
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