Старых не выступит на заключительном этапе КМ по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19, который пройдёт в норвежском Холменколлене.

Об сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

Старых пропустила большинство гонок чемпионата Европы из-за болей в спине, но была включена в состав команды на мировое первенство в шведском Эстерсунде, где выступив в спринте и пасьюте, досрочно завершила своё участие в соревнованиях.

Заключительный этап сезона пройдёт в Холменколлене с 21 по 24 марта.