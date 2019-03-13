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Старых не выступит на заключительном этапе КМ по биатлону 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19, который пройдёт в норвежском Холменколлене.
Об сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.
Старых пропустила большинство гонок чемпионата Европы из-за болей в спине, но была включена в состав команды на мировое первенство в шведском Эстерсунде, где выступив в спринте и пасьюте, досрочно завершила своё участие в соревнованиях.
Заключительный этап сезона пройдёт в Холменколлене с 21 по 24 марта.
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Биатлон , Ирина Старых , РИА Новости
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