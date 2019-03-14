Фуркад обратился к болельщикам после провала в индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде

Французский биатлонист Мартен Фуркад обратился к болельщикам после провала в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Фуркад финишировал на 39-м месте, показав худший результат в карьере.

«Не много новостей в эти дни, сложно найти слова… Непростой период в спортивном плане. Спасибо за ваши сообщения и поддержку», — написал Фуркад.

На ЧМ-2019 Фуркад пока не завоевал медалей: в спринте он был 6-м, в гонке преследования — 5-м, в смешанной эстафете — 8-м.

Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ в Швеции. Гараничев — седьмой