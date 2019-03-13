«Даже тренер норвежцев призвал всех заткнуться на тему Логинова»: Губерниев о ЧМ по биатлону и развитии лыжного спорта

Риторика иностранных биатлонистов и журналистов в отношении Александра Логинова сменилась. Об этом в интервью RT заявил комментатор Дмитрий Губерниев . Он отметил, что на защиту российского биатлониста встали представители сборной Норвегии. Ведущий подчеркнул, что его конфликт с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе пока не разрешился, а также рассказал об освещении Универсиады и объяснил, зачем в России открыли новый спортивный канал «Матч! Страна».

«Фуркад — часть моей жизни, хотелось бы, чтобы она продолжалась»

— Неудачные результаты в индивидуальной гонке говорят о серьёзных проблемах в женской сборной России?

— Прежде всего, это неудачная гонка. Далеко идущих выводов делать не стоит. Кроме того, команда первый сезон выступает в таком составе. В нынешней ситуации мы праве ожидать сюрпризов только, когда все промажут, а мы — попадём.

— В свете этого, есть основания надеяться на успешное выступление в эстафете?

— Это фактически единственный вид программы, в котором наши девушки могут пытаться завоевать медали. Выступают сильнейшие спортсменки страны — остаётся набрать терпения и ждать. Для сравнения, в лыжах у нас тоже был период безвременья, а теперь Наталья Непряева является одним из лидеров общего зачёта Кубка мира.

— На ваш взгляд, состав сборной России на женскую индивидуальную гонку был оптимальным?

— Все были отобраны по спортивному принципу. Также на попадание в состав претендовала Анастасия Морозова , но она проявила себя не так ярко. Что касается тех, кто выступал, то Лариса Куклина финишировала 16-й и стала лучшей среди россиянок. Судя по всему, она будет представлять страну в эстафете.

— При этом победу одержала Ханна Эберг, тренирующаяся под руководством бывшего тренера российской команды Вольфганга Пихлера…

— Остаётся лишь сожалеть, что ему не удалось добиться подобных успехов с нашей сборной. Бывает, что у тренера с одной командой получается, а с другой — нет. На мой взгляд, с российской командой творилось что-то немыслимое. Не стоит забывать, что у «тре крунур» большой тренерский штаб и очень мощный коллектив. Но сейчас Пихлер в очередной раз доказал, что является сильным наставником. Так что, как принято говорить, респект ему и уважуха.

— Вас удивил успех Эберг?

— Безусловно. Только недюжинная спортсменка может подтвердить звание олимпийской чемпионки в индивидуальной гонке при таком ветре и в сражении с такими соперницами. Ей 20 с небольшим, но она уже успела завоевать золотые медали на двух крупнейших турнирах. Это фантастика.

— Можно ли утверждать, что Пихлеру повезло оказаться у руля шведской сборной, когда в ней выступает такое звёздное поколение?

— Есть много факторов. У того же Жозе Моуринью с одной командой получалось, с другой — нет. Это касается любого наставника. Пихлер сейчас работает так, как никогда прежде в своей карьере. Две его предыдущие звёздные воспитанницы — Магдалена Форсберг и Хелена Экхоль — не выиграли олимпийское золото, а Эберг это уже удалось.

— В какой из оставшихся гонок у российских спортсменов наибольшие шансы на завоевание медалей?

— Отечественные биатлонисты претендуют на медали в каждом забеге. Если бы во вторник Юрловой-Перхт удалось бы справиться со стрельбой, то она не только была бы в призёрах, но и боролась за победу.

— Высокие результаты Александра Логинова породили волну недовольства со стороны иностранных спортсменов. Сейчас отношение к нему изменилось?

— Большинство здравомыслящих биатлонистов знают, что Логинов — чистый спортсмен. Он понёс серьёзное наказание, вернулся, но является атлетом топ-уровня. Даже тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе призвал всех закрыть тему Александра и заткнуться.

Что касается журналистов, то есть один норвежец, который вечно задаёт вопросы о допинге. Но мы к этому уже привыкли. На всевозможный вой не реагируем.

— Логинов принял решение не общаться с журналистами до конца чемпионата мира. Как оцените этот поступок?

— Не разделяю такую позицию, но уважаю его мнение. Если Логинов будет добывать медали, то это уже другая история. Считаю, что долг спортсмена — общаться с журналистами. В своё время мы много разговаривали с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, и он никогда не отказывался. Ведь стоит раз сделать подобное, и спонсоры могут отвернуться от тебя. В отличие от России, в Норвегии государство минимально помогает биатлонистам.

— В гонке преследования Йоханнес Бё допустил три промаха на последней стойке и проиграл украинцу Дмитрию Пидручному. С чем связано фиаско норвежца?

— В контактной гонке Бё боится стрельбы из положения стоя. В определённый момент эта боязнь играет злую шутку с любым титулованным спортсменом. Достаточно вспомнить, как на Олимпийских играх в Сочи Антон Шипулин попал, а Эмиль Хегле Свендсен — нет. Остаётся понять, насколько глубоко этот страх засел в Йоханнесе.

— Недавно Бё лично признался, что в пасьюте на этапе Кубка мира в США он исполнил четыре выстрела вместо пяти.

— Это не повлияло на его положение в генеральной классификации. Бё лишний раз показал, какой он молодец. Он сам признался в этом. У него забрали €7 тыс., призовые очки, но он по-прежнему лидирует. Все бы были такими как он — в плане общения с журналистами и IQ.

— На ваш взгляд, как долго продолжится гегемония Бё в биатлоне?

— Совсем недавно у нас была гегемония Мартена Фуркада, а сейчас он бледная тень самого себя. Кто знал, что Йоханнес, который женился и на протяжении двух месяцев не тренировался, будет показывать такие результаты. Поэтому прогнозировать очень сложно.

— Фуркад способен вернуться на свой уровень?

— Если я скажу, что Мартен кончился как спортсмен, то погорячусь. Рассчитываю, что француз не просто вернётся, а вновь будет выступать на высоком уровне. А нам будет интересно следить за его сражениями с Логиновым и Бё. Как биатлонист, Фуркад — часть моей жизни. Хотелось бы, чтобы она продолжалась.

— Как относитесь к ошибке Евгения Гараничева в ходе пасьюта?

— Его ошибка в том, что он не посмотрел на мишень. Вместо борьбы за бронзу он сражался за более низкие места.

«Делаю всё для популяризации лыжных гонок»

— Какую оценку выставите лыжной сборной России в завершающемся сезоне?

— С одной стороны его можно считать успешным, с другой — диву даюсь, как с такой командой можно было не выиграть золото на чемпионате мира и не стать победителями «Тур де Ски». Лыжная команда у нас отличная, потенциал есть, есть всё… Кроме золота.

— Но про потенциал этого состава говорили и сразу после Олимпиады в Пхёнчхане. Выходит, надежды так и не оправдались?

— Работа продолжается. В лыжах конкуренция выше, чем в биатлоне, это атлетический вид, тут нельзя выиграть, воспользовавшись осечкой и промахом соперника на стрельбище.

— Не изменили своего мнения о том, что лыжи проигрывают в популярности биатлону?

— Нет. Так было, есть, а самое главное будет, если подход к популяризации вида не изменится. Все те, кто заявляют, что спорт — это не шоу, продолжат проигрывать. Рассказывал иностранным коллегам о том, что некоторые говорят, что медали должны завоёвываться в тишине — они смеются и не верят, что такое возможно.

— С Еленой Вяльбе до сих пор не общались?

— Нет. Она мне не интересна. Зачем мне контактировать с человеком, к которому нет никакого интереса?

— Но ведь вы заинтересованы в популяризации лыжных гонок, может, стоило объединить силы вместе с федерацией и лично Вяльбе?

— Лично я для продвижения этого спорта в массы прилагаю максимум. На чемпионате мира сделал больше всех в стране, за исключением самих спортсменов, кто боролся за медали. Практически в одиночку пытался сдвинуть эту историю с мёртвой точки, привлекая друзей артистов и других атлетов. Насчёт совместных действий с федерацией отвечу так — как можно делать что-то с людьми, которые любят тишину?

«Мнение о том, что все хотят смотреть только футбол — ошибочное»

— Накануне в Красноярске завершилась Универсиада. Как оцениваете её итоги и уровень проведения самих соревнований?

— Имел честь открывать эти Игры. Комментировал на «Матч ТВ» открытие вместе с Антоном Шипулиным и Ольгой Богословской. Прекрасный Красноярск, волшебные люди, мне всё очень понравилось. Нашу сборную с уверенной победой!

— Много ли сил приложил канал для освещения Универсиады?

— Разумеется, «Матч» начал подготовку к этому событию заранее. Мы построили отличную студию на набережной. В Красноярск отправилась большая команда канала. Привлекли к работе лучших специалистов не только из Москвы, но и из регионов. Кроме того, на месте с нами работали замечательные эксперты, хорошо знакомые поклонникам спорта — упомянутый уже Шипулин, Ольга Зайцева Елена Радионова и многие другие.

— За несколько часов до церемонии закрытия студенческих Игр премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что количество спортивных трансляций должно быть увеличено. Ваше мнение?

— Мы как раз открыли наш новый канал «Матч! Страна». Будем наращивать темпы. Появление этого канала изменит жизнь болельщиков. На нём будут идти трансляции внутренних чемпионатов. Будем приобщать зрителей к разным видам спорта. Тот же биатлон ещё 16 лет назад был никому не нужен. Гонки показывали по ночам и в записи, а сейчас такое даже представить страшно. Всё это итоги работы по популяризации, о которой я неоднократно говорил.

— Думаете, зрителям нужен спорт в таком количестве?

— Без сомнения. Мнение о том, что все хотят смотреть только футбол — ошибочное. Биатлонная гонка в этом сезоне по рейтингам уверенно обошла матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Футбольные болельщики могут посмотреть хоккей и наоборот. Это хорошая история, к тому же, то, что не умещается в эфир «Матч ТВ» попадает в сетку других каналов нашего холдинга.