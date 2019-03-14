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Кристина Резцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Италии 

Спорт РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла второе место в первой спринтерской гонке в рамках заключительного этапа Кубка IBU в Мартелло (Италия).
В четверг Резцова допустила один промах на двух огневых рубежах и уступила 23,9 секунды победительнице гонки украинке Ольге Абрамовой, которая безошибочно отработала на стрельбище и преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 14,7 секунды. Тройку призеров замкнула шведка Юханна Скоттхейм (без промахов; отставание — 25,1 секунды).
В субботу на этапе в Мартелло у женщин пройдет вторая спринтерская гонка.
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Биатлон , Ольга Абрамова , Кристина Резцова
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