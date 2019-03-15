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Тихонов поведал о безграмотности биатлониста Елисеева 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российской команды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Россияне финишировали шестыми.
«Безграмотность Елисеева поражает: он летит наравне с лидерами, хотя слабее них, захлёбывается. Он зря первым пришёл на огневой рубеж, есть такое понятие «закислился» — раз и встаёт. Безграмотность всего коллектива во всём изо дня в день», — цитирует Тихонова ТАСС.
По его мнению, личный тренер спортсмена должен был помочь ему распределить силы по дистанции, чтобы такого не происходило. Так же Тихонов выразил недоумение выбором спортсменов, которые пробежали сингл-микст. Он отметил, что ему звонили многие специалисты и задавали вопросы относительно выбора тренерского штаба.
«Павлова выступила неплохо, но есть такое понятие у нормальных спортсменов — вторых не помнят, а шестых тем более. Павлова может стрелять хорошо, но биатлон — это не результат одного вида, стрельбы или гонки, это результат в сумме. А у нас никто не занимается тестированием спортсменов и индивидуальной подготовкой», — заключил четырёхкратный олимпийский чемпион.
Победу в одиночной смешанной эстафете одержали норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё. Вторыми стали итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер. Замкнули тройку призёров представители Швеции Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.
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Комментарии
Биатлон , Александр Тихонов , Лукас Хофер , Йоханнес Бе , Ханна Эберг , Доротея Вирер , ИТАР-ТАСС
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