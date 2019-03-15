Тихонов поведал о безграмотности биатлониста Елисеева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российской команды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Россияне финишировали шестыми.

«Безграмотность Елисеева поражает: он летит наравне с лидерами, хотя слабее них, захлёбывается. Он зря первым пришёл на огневой рубеж, есть такое понятие «закислился» — раз и встаёт. Безграмотность всего коллектива во всём изо дня в день», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его мнению, личный тренер спортсмена должен был помочь ему распределить силы по дистанции, чтобы такого не происходило. Так же Тихонов выразил недоумение выбором спортсменов, которые пробежали сингл-микст. Он отметил, что ему звонили многие специалисты и задавали вопросы относительно выбора тренерского штаба.