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Юрлова-Перхт: не думаю, что Женя Гараничев сам отказался бежать эстафету 

Чемпионат.com + ещё 180 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт усомнилась в том, что Евгений Гараничев сам отказался бежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Гараничев находился в изначальной заявке на эстафету, однако, по словам главы СБР Владимира Драчёва, отказался бежать после индивидуальной гонки. Его заменил Никита Поршнев.
«Я не думаю, что Женя сам отказался бежать эстафету. Тренер и президент СБР говорят обратное? Зная Женю, я в этом не уверена.
Если говорить о женской команде, то девчонки на 95 процентов знали, кто и какие гонки побежит в Эстерсунде. Наверное, изменения были только по большой женской эстафете, потому что изначально планировали по спортивному принципу поставить Ларису Куклину, но заменили её на Ульяну Кайшеву", — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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Биатлон , Владимир Драчев , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Александр Говоров , Евгений Гараничев
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