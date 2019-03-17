Юрлова-Перхт: не думаю, что Женя Гараничев сам отказался бежать эстафету

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт усомнилась в том, что Евгений Гараничев сам отказался бежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Гараничев находился в изначальной заявке на эстафету, однако, по словам главы СБР Владимира Драчёва , отказался бежать после индивидуальной гонки. Его заменил Никита Поршнев.

«Я не думаю, что Женя сам отказался бежать эстафету. Тренер и президент СБР говорят обратное? Зная Женю, я в этом не уверена.