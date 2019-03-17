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Медаль российских биатлонистов назвали подарком Фуркада 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал бронзовую медаль, которую российская команда завоевала в мужской эстафете. Его слова приводит РИА Новости.
Драчев назвал бронзу подарком от француза Мартена Фуркада.
«Таких ошибок Фуркад никогда не допускал. Как спортсмена мне его жалко. Его заколотило… Так заканчивать сезон — а тут такой позор! Жалко мне его», — заявил он.
По словам главы СБР, это подарок от Фуркада за то, что он критиковал Александра Логинова.
«Не надо никаких высказываний делать. Но отработал Логинов отлично», — добавил он.
Фуркад пришел на заключительный огневой рубеж на втором месте вместе с немцем Бенедиктом Доллем, однако допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга. В итоге победу одержали норвежцы, вторыми стали немецкие биатлонисты, а третьими — россияне.
Фуркад неоднократно критиковал Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что он не объяснился перед другими биатлонистами.
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Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , РИА Новости
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