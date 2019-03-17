Гараничев виноват, но он не виноват. Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился

Российский биатлонист Евгений Гараничев стал главным героем эстафеты чемпионата мира в Эстерсунде, причем для этого ему даже не потребовалось выходить на старт. 31-летний призер Игр в Сочи сам отказался от участия в гонке, мотивируя это решение желанием лучше подготовиться к масс-старту, который будет закрывать соревновательную программу турнира. В этой ситуации бежать гонку пришлось дебютанту чемпионатов мира Никите Поршневу, который чуть не оставил российскую команду без медали.

О том, что расклад поменялся, стало известно в пятницу: Хованцев объявил, что Гараничева в эстафете заменит Поршнев.

"Евгений будет готовиться к масс-старту", — заявил главный тренер, отказавшись пояснить замену.

Ясность наступила днем позже: вернувшийся на чемпионат мира президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев не стал скрывать, что изменения в составе произошли по просьбе Гараничева.

"После индивидуальной гонки он подошел к главному тренеру и сообщил, что не хочет бежать, чтобы сконцентрироваться на подготовке к масс-старту", — сказал он.

В итоге гонку пришлось бежать 23-летнему дебютанту Поршневу, который на чемпионате мира до этого выступил только в индивидуальной гонке, в которой занял 36-е место. Вот и в эстафете составить конкуренцию элитным биатлонистам он не сумел: приняв эстафету первым, олимпийского чемпиона Сочи Малышко на третий этап он отправил с более чем минутным отставанием.

Спасти гонку российской команде помогло только слабое выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который на последней стрельбе допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Это и позволило Логинову финишировать третьим. Фуркад же, который крайне слабо проводит вторую часть сезона, рискует остаться без медали чемпионата мира впервые с 2009 года. Последний шанс в Эстерсунде у него будет в воскресенье в масс-старте.

Стояние загнало в яму

Как и у Гараничева, которому теперь необходимо оправдывать решение пропустить эстафету. "Конечно, если бы бежал Гараничев, был бы иной расклад: проигрыша в минуту могло и не быть, — сказал четырехкратный чемпион мира Драчев. — Поняли бы в мое время поступок Гараничева? В наше время ему бы в тот же вечер купили билет и отправили домой. Даже так: он сам бы себе купил билет, поехал бы за свой счет".

Понять Драчева можно, ведь весомых аргументов в пользу Гараничева нет: судя по выступлениям в Эстерсунде, он находится в хорошей форме, не болеет, конкурентов за место в эстафете у него не было.

У такого решения могла быть только одна причина — ужасная статистика выступлений в эстафетах на главных стартах сезона. На чемпионатах мира 2012, 2013, 2015 и 2016 годов и в смешанной эстафете на Играх-2014 Гараничев каждый раз уходил на штрафные круги, что лишало команду возможности бороться за медали. Да и не только на крупных стартах.

Памятным стало его выступление в ноябре 2014 года на этапе Кубка мира здесь же, в Эстерсунде. Тогда биатлонист потратил больше минуты на то, чтобы закрыть последнюю мишень. Используя заключительный, третий дополнительный патрон, он никак не решался на выстрел. При этом перед тем, как спустить крючок, он успел еще пару раз присесть, чтобы погасить волнение.

То выступление биатлониста с подачи комментатора Дмитрий Губерниева ушло в народ под названием "Шведский стояк Гараничева". Cудя по его дальнейшим выступлениям в эстафетах, это серьезно подорвало веру биатлониста в свои силы, которая после, видимо, еще не раз пошатнулась на фоне постоянного глумления со стороны биатлонной общественности. Когда на чемпионате мира 2016 года он в очередной раз зашел на штрафной круг, скрывать очевидное было бессмысленно.

"Эстафета загоняет меня в яму", — заявил он.

Цугцванг Гараничева

На чемпионате мира Гараничев оказался в незавидном положении. Если бы он согласился бежать эстафету и вновь зашел на штрафной круг, он бы навеки остался героем насмешек в биатлонном мире. Но и его решение отказаться от эстафеты и поставить под удар молодого партнера по команде тоже выглядит не очень красиво.

Тем более что в этом сезоне Гараничеву эстафеты давались довольно хорошо: он дважды помог команде завоевать медали — золото на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе и бронзу в канадском Кэнморе. Видимо, отказ от эстафеты на чемпионате мира — это желание биатлониста избежать нового потока критики. Ведь в этом сезоне ему и так досталось достаточно: сначала за то, что он опоздал на гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, после — за лишний штрафной круг в пасьюте уже на чемпионате мира.

Безусловно, вина за все эти нелепые ошибки во многом лежит на самом Гараничеве, однако это не исключает того факта, что он остается одним из самых сильных биатлонистов страны. Поэтому свое место в команде он занимает заслуженно.

Другое дело, что руководство Союза биатлонистов России уже взяло курс на омоложение состава, и в будущем Гараничеву нужно будет стараться избегать повторения подобных курьезных ситуаций, если он хочет сохранить шанс попасть на Олимпиаду 2022 года.