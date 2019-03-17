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Шведский биатлонист Линдстрём завершил карьеру в 29 лет 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: © JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst globallookpress.com
Победитель эстафетной гонки на Олимпиаде-2018 в составе сборной Швеции, биатлонист Фредрик Линдстрём, объявил о завершении профессиональной карьеры из-за отсутствия мотивации.
«Я достиг того периода, когда больше не имею мотивации. Думаю, что домашний чемпионат мира в Эстерсунде станет хорошим местом для завершения карьеры. Ещё два года назад решил, что, скорее всего, выступлю только на Олимпиаде-2018 и домашнем чемпионате мира. Это были замечательные 15 лет в биатлоне, а олимпийское золото просто незабываемо», — цитирует шведа Sveriges Radio.
Помимо золотой медали Олимпиады, на счету Линдстрёма две броновых награды чемпионатов мира, а также одна победа на этапах Кубка мира.
Ранее биатлонист Гараничев объяснил своё отсутствие в эстафетной гонке ЧМ нежеланием подвести команду.
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Биатлон , Фредрик Линдстрем
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