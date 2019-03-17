Гараничев объяснился после отказа бежать эстафету за сборную России

Российский биатлонист Евгений Гараничев , отказавшийся от участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Швеции, рассказал, что стало причиной такого решения.

«Друзья, могу сказать одно: от эстафеты я отказался сам, потому что в очередной раз не хотел подвести команду! Извиняюсь перед болельщиками! Ребята молодцы! Увидимся на масс-старте», — написал он в своем инстаграме.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Гараничев сам отказался бежать эстафету, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Евгений подошел к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет», — сказал Драчев, пояснив, что спортсмен хочет сконцентрироваться на масс-старте.

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира.