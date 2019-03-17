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Гараничев объяснился после отказа бежать эстафету за сборную России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский биатлонист Евгений Гараничев, отказавшийся от участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Швеции, рассказал, что стало причиной такого решения.
«Друзья, могу сказать одно: от эстафеты я отказался сам, потому что в очередной раз не хотел подвести команду! Извиняюсь перед болельщиками! Ребята молодцы! Увидимся на масс-старте», — написал он в своем инстаграме.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Гараничев сам отказался бежать эстафету, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Евгений подошел к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет», — сказал Драчев, пояснив, что спортсмен хочет сконцентрироваться на масс-старте.
Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира.
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Биатлон , Владимир Драчев , Евгений Гараничев
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