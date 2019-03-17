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Российский биатлонист сбежал от журналистов после провальной гонки на ЧМ 

Lenta.ru + ещё 75 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от общения с журналистами после заключительной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает ТАСС.
Биатлонист лидировал в масс-старте перед четвертой стрельбой, однако допустил четыре промаха и потерял шансы на медаль, заняв 16-е место. Победителем гонки стал итальянец Доминик Виндиш. Лучший результат из россиян показал Александр Логинов, занявший четвертое место.
Ради подготовки к масс-старту Гараничев отказался от участия в субботней эстафете. Вместо него в состав команды попал дебютант чемпионата мира Никита Поршнев, который закончил свой этап на 13-м месте. В итоге сборная России стала бронзовым призером в эстафете.
10 марта Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на ЧМ. Он допустил один промах, но не заметил, как закрылась последняя мишень. В итоге биатлонист занял девятое место.
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Биатлон , Александр Логинов , Евгений Гараничев , Доминик Виндиш
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