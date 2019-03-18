Биатлонистка Доротея Вирер выиграла чемпионат мира

Итальянка Доротея Вирер завоевала золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в масс-старте, который завершился в шведском Эстерсунде. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призёром. Тройку призёров замкнула представительница Германии Денизе Херрман.

На турнире в Эстерсунде она также завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в сингл-миксте.

28-летняя Доротея Вирер известна своей очень быстрой стрельбой, почти во всех гонках Кубка мира она становится лучшей по показателю времени, проведённому на стрельбище.

Благодаря невероятно быстрой стрельбе Доротеи, Италия в смешанной эстафете стала бронзовым призером на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.