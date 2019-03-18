Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистка Доротея Вирер выиграла чемпионат мира 

Рамблер 6 часов назад
Итальянка Доротея Вирер завоевала золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в масс-старте, который завершился в шведском Эстерсунде. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призёром. Тройку призёров замкнула представительница Германии Денизе Херрман.
На турнире в Эстерсунде она также завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в сингл-миксте.
28-летняя Доротея Вирер известна своей очень быстрой стрельбой, почти во всех гонках Кубка мира она становится лучшей по показателю времени, проведённому на стрельбище.
Благодаря невероятно быстрой стрельбе Доротеи, Италия в смешанной эстафете стала бронзовым призером на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Биатлон , Фото , Доротея Вирер
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение