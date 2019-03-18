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Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и поехали на Кубок мира на машинах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегии на машинах. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации издания, российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, так как оплачивать трансфер нужно было в ноябре прошлого года. Другие команды прилетели на этап Кубка мира на самолете.
4 февраля российские биатлонисты прилетели на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось из-за того, что руководство Союза биатлонистов России не успело вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.
На этапе в Солт-Лейк-Сити российский биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку и был дисквалифицирован. Он заявил, что опоздал на старт.
Заключительный этап Кубка мира состоится в Осло и Холменколлене и пройдет с 21 по 24 марта. Расстояние между шведским Эстерсундом, в котором 17 марта завершился чемпионат мира, и Осло составляет около 600 километров.
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Биатлон , Евгений Гараничев
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