Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и поехали на Кубок мира на машинах

Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегии на машинах. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, так как оплачивать трансфер нужно было в ноябре прошлого года. Другие команды прилетели на этап Кубка мира на самолете.

4 февраля российские биатлонисты прилетели на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось из-за того, что руководство Союза биатлонистов России не успело вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

На этапе в Солт-Лейк-Сити российский биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку и был дисквалифицирован. Он заявил, что опоздал на старт.

Заключительный этап Кубка мира состоится в Осло и Холменколлене и пройдет с 21 по 24 марта. Расстояние между шведским Эстерсундом, в котором 17 марта завершился чемпионат мира, и Осло составляет около 600 километров.