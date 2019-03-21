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Фуркад помирился с Логиновым 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о примирении подопечного с французом Мартеном Фуркадом. Его слова приводит «Спорт день за днем».
Тренер заявил, что у Логинова не было задачи обойти Фуркада на гонках чемпионата мира.
«С Фуркадом у них наладились отношения. Они здороваются, общаются», — сказал он.
Касперович добавил, что несмотря на то, что в этом сезоне Логинов обошел Фуркада в общем зачете Кубка мира, француз остается сильным конкурентом.
«Фуркад — это трудяга. Он должен сам разобраться с тем, что пошло не так и почему показал такие результаты», — отметил специалист.
Фуркад неоднократно критиковал Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что он не объяснился перед другими биатлонистами.
Перед последним этапом Кубка мира француз занимает седьмое место в общем зачете, Логинов располагается на втором. При этом Фуркад не примет участие в соревнованиях в Холменколлене.
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Биатлон , Александр Логинов , Александр Касперович
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