Шипулин решил свою судьбу

Шипулин объявил о начале своей кампании на праймериз по довыборам в Госдуму

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о начале своей избирательной кампании на праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму . Об этом он сообщил в субботу в ходе поездки в город Серов на севере Свердловской области, где участвовал в открытии соревнований на Кубок северных городов по лыжным гонкам и встретился с городской общественностью.

"Это важный для меня день. Фактически мы даем сегодня старт моей кампании. Все вы знаете, что я собрался участвовать в праймериз "Единой России", которые пройдут 26 мая, и, если будет все хорошо, в дальнейшем — в довыборах в Государственную думу. Это решение было принято мной при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, при большой поддержке [вице-губернатора] Сергея Юрьевича Бидонько", — сказал Шипулин.

По словам Шипулина, в ближайшее время он намерен объехать весь избирательный округ.

"За последнее время я уже успел объехать несколько городов, постараюсь в следующем месяце посетить все оставшиеся города, со всеми познакомиться, поговорить, выслушать проблемы, постараться решить [их] при поддержке нашего руководства", — добавил Шипулин.

Как отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, Шипулин хочет и может отстаивать интересы жителей округа.

"Я был [ранее] депутатом Государственной думы по Серовскому избирательному округу. Мне небезразлично, кто придет дальше, потому что мы сделали и делали всегда очень много для наших городов, была выстроена системная работа и мне бы хотелось, чтобы пришел человек, который эту работу продолжит", — сказал Бидонько журналистам.

Шипулин объявил об окончании спортивной карьеры 25 декабря 2018 года. Биатлонист заявил, что последние допинговые разбирательства и безосновательное отлучение от выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане отбили у него желание оставаться в спорте.

Как сообщалось, в январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму 7-го созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. В нижней палате он занимал должность зампреда комитета по транспорту и строительству.