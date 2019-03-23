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Биатлонист Симон Фуркад завершил профессиональную карьеру 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Французский биатлонист Симон Фуркад завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Ski Nordique.
Лучшим результатом Фуркада в текущем сезоне является седьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Француз был включен в состав сборной Франции на заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19, однако по итогам спринтерской гонки спортсмен не сумел квалифицироваться в гонку преследования и масс-старт.
Фуркад начал карьеру в 2004 году. Впервые биатлонист поднялся на пьедестал почета в 2007 году по итогам индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в финском Лахти, завоевав серебро. Всего француз попадал на призовой подиум этапов Кубка мира девять раз, а его лучшей позицией в общем зачете Кубка мира стало пятое место в сезоне-2011/12.
Помимо этого, 34-летний Фуркад является чемпионом мира в смешанной эстафете, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Симон Фуркад — старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.
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Биатлон , Симон Фуркад , Газета.Ru
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