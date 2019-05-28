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Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов 

Lenta.ru 28 мая 2019
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и бывший депутат Госдумы Светлана Ишмуратова высказалась о спортсменах, решивших заняться политической карьерой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Ишмуратова одобрила решение экс-биатлониста Антона Шипулина пойти в политику.
«Если Антон считает, что он может принести пользу, то почему нет? Кто вообще сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме? У него все должно отлично получиться», — отметила она.
Олимпийская чемпионка также добавила, что Шипулин — образованный человек, который улучшит российский спорт.
В январе 2019-го завершивший карьеру Шипулин заявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.
В ноябре прошлого года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры.
«Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», — сказал он.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идею запрета глупостью.
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Комментарии2
Биатлон , Александр Тихонов , Антон Шипулин , Вячеслав Фетисов , Единая Россия , Госдума
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