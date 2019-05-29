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Ургант высмеял победу Шипулина в праймериз 

Рамблер + ещё 2 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант обратил внимание на победу биатлониста Антона Шипулина на праймериз «Единой России» и пошутил, что ради спортсмена пришлось изменить правила голосования. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.
В конце мая Шипулин победил с результатом в 78,13 процента в предварительном голосовании «Единой России», определявшем кандидата от партии на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.
«Из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования: сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя», — сказал телеведущий.
Шипулин благодарил избирателей в своем Instagram и отметил, что вместе с ним в праймериз принимали участие еще пять кандидатов. Он рассказал, что за время подготовки к выборам он объехал каждый из 21 муниципалитетов округа, провел более 150 встреч, изучил ситуацию и узнал основные проблемы.
До 14 июля Центризбирком назначит довыборы в Госдуму. Потом начнется выдвижение кандидатов.
Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Также он завоевал «бронзу» на Играх-2010 и выиграл чемпионам мира 2017 года в эстафете. Шипулин является шестикратным призером чемпионатов мира.
В декабре 2018-го Шипулин объявил о завершении карьеры.
Комментарии1
Биатлон , Иван Ургант , Антон Шипулин , Единая Россия , Госдума , Центризбирком России
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