Ургант высмеял победу Шипулина в праймериз

В конце мая Шипулин победил с результатом в 78,13 процента в предварительном голосовании «Единой России», определявшем кандидата от партии на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

«Из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования: сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя», — сказал телеведущий.

Шипулин благодарил избирателей в своем Instagram и отметил, что вместе с ним в праймериз принимали участие еще пять кандидатов. Он рассказал, что за время подготовки к выборам он объехал каждый из 21 муниципалитетов округа, провел более 150 встреч, изучил ситуацию и узнал основные проблемы.

До 14 июля Центризбирком назначит довыборы в Госдуму. Потом начнется выдвижение кандидатов.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Также он завоевал «бронзу» на Играх-2010 и выиграл чемпионам мира 2017 года в эстафете. Шипулин является шестикратным призером чемпионатов мира.

В декабре 2018-го Шипулин объявил о завершении карьеры.