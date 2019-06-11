Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коррупционные разборки: Родченков нанес удар по биатлону 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вновь заставляет спортивный мир говорить о своей неоднозначной персоне. На этот раз он передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные о коррупции в организации, которые уже спровоцировали разбирательства в структурах IBU.
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения о коррупции в организации.
Об этом стало известно из промежуточного отчета независимой комиссии IBU, опубликованном на официальном сайте организации.
«Я провел беседу с доктором Григорием Родченковым по поводу его заявлений об IBU и российском биатлоне, упоминаемые в отчете WADA. Он предоставил важную дополнительную информацию и документы и согласился продолжить помогать комиссии в ее расследованиях. Мы благодарны доктору Родченкову и его адвокату за помощь», — отмечается в данном отчете за подписью председателя комиссии Джонатана Тэйлора.
Незадолго до этого Родченков уже передавал WADA вызвавшую большой резонанс информацию о том, что экс-президенту Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову было известно о даче взятки российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Рёш. Все это, по словам информатора, должно было помочь скрыть положительные допинг-пробы российских биатлонистов.
Как итог, эти свидетельства легли в основу масштабного антикоррупционного расследования, которое весной 2018 года начала австрийская полиция. Бессеберг и Рёш впоследствии покинули свои посты до окончания разбирательства, а в расположении сборной России на этапе Кубка мира в Австрию прибыли следователи для проведения расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира — 2017.
В контексте данного инцидента стоит вспомнить и об уголовном преследовании в отношении сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с хищением денежных средств на сумму 1 млн рублей возбуждено уголовное дело. Как стало известно в апреле, махинации производились во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Главой РУСАДА в тот момент был ушедший из жизни в 2016 году Никита Камаев.
Тогда неустановленные сотрудники некоммерческого партнерства РУСАДА под предлогом оплаты за поставку оборудования с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года «осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене».
О начале расследования рассказал сам глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, антидопинговое агентство само обратилось к правоохранителям.
«Это правда. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов и мы передали документы наблюдательному совету, а также прокуратуре и МВД. На основании этого и было возбуждено уголовное дело. О материалах я не могу говорить, поскольку продолжается следствие по этому делу», — цитировал Гануса телеканал «360».
Также нельзя не вспомнить и о допинговом скандале в России 2015 года. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило РУСАДА в сокрытии многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Позднее The New York Times опубликовал резонансные заявления Родченкова, который стал информатором WADA.
Из-за обвинений бывшего главы Московской лаборатории WADA провело целое расследование, по итогам которого юрист Ричард Макларен опубликовал свой доклад, разоблачающий многих российских спортсменов в употреблении допинга. РУСАДА впоследствии было лишено прав. Выводы доклада Макларена до сих пор остаются не признаны Россией.
Осенью прошлого года РУСАДА удалось выполнить условия «дорожной карты» и вернуть свой статус, избежав повторной изоляции. А в феврале 2019-го Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Это дало право отечественным спортсменам вновь выступать под флагом и гимном России на международных соревнованиях.
Однако в отношении некоторых атлетов по сей день продолжают вестись расследования.
Стоит отметить, что Родченков с января 2016 года находится в США, так как в России он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. По данным делам суд избрал в отношении него заочный арест.
Газета.Ru: последние новости
Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU Сборная России обыграла Кипр в матче отборочного этапа Евро-2020 Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Комментарии3
Биатлон , Статьи , Александр Тихонов , Джонатан Тэйлор , Григорий Родченков , Юрий Ганус , Никита Камаев , Ричард Макларен , Генпрокуратура РФ , Всемирное антидопинговое агентство , МВД , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порту» хочет пригласить Буффона
Станислав Черчесов: три очка есть три очка
«Расслабона в команде не было»3
В шаге от позора: Россия сыграла с Кипром57
Рязанцев и Лебеденко перешли в «Торпедо»
Новости партнеров
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение