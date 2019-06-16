Смертельные сборы: 17-летний биатлонист погиб в Крыму

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки. В ходе поисково-спасательной операции молодой человек был найден мертвым.

Молодой российский биатлонист Артемий Хасанкаев найден мертвым в Крыму, где проходил сборы. Трагедия произошла в поселке Рыбачье, который находится в Алуштинском районе республики. Как сообщает Крымское информационное агентство, в пресс-службе МЧС подтвердили гибель 17-летнего спортсмена. По предполагаемой версии произошедшего, 15 июня Хасанкаев отошел от туристической группы во время утренней пробежки и не вернулся в пансионат «Рыбачье», где базируются биатлонисты.

Примерно в 16.30 по местному времени в МЧС поступил звонок о пропаже юноши. На его поиски был отправлен спасательный отряд Liza Alert, а в операции, которая велась как в горно-лестной местности, так и в акватории Черного моря, также были задействованы водолазы «Крым-спас», кинологи «Россоюзспаса», сотрудники пожарной охраны, ГУ МЧС России по региону, полиция и волонтеры.

16 июня спасатели обнаружили тело юноши, к их приходу он был уже мертв. О причинах и обстоятельствах смерти Хасанкаева официальной информации нет. Соответствующие органы ведут проверку по факту гибели биатлониста.

«К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», -сообщил глава республиканского МЧС Сергей Шахов в беседе с пресс-службой ведомства.

При этом источник ТАСС в силовых структурах полуострова рассказал, что Хасанкаев мог умереть от остановки сердца.

«Да, это Хасанкаев. Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти — остановка сердца», — сообщил собеседник агентства.

Хасанкаев представлял Мурманскую область и был членом юношеской сборной России по биатлону. В 2019 году он принимал участие на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрбли, где финишировал на 14-м месте в индивидуальной гонке.

По итогом завершившегося сезона он расположился на третьей строчке юношеского рейтинга Союза биатлонистов России (СБР).

В последнее время участились случаи гибели молодых спортсменов. Так, одной из самых резонансных стала смерть 18-летнего футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина . В декабре прошлого младший брат полузащитника «Факела» Александра Ломакина погиб при нелепых обстоятельствах.

Молодого человека объявили без вести пропавшим, а его тело спустя нескольких дней поисков обнаружили возле реки Городня на юге Москвы. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. По версии следствия, Ломакин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на землю и умер от переохлаждения.

Похожая ситуация спустя несколько дней после гибели Ломакина. 17-летний гандболист Герман Тихонов трагически скончался прямо в свой день рождения. Молодой человек, становившийся чемпионом Москвы на юношеском уровне, выпал из окна лестничного пролета на десятом этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью. Знакомые и близкие считают, что это был несчастный случай.

10 июня в Лос-Анджелесе был убит российский сноубордист Дмитрий Кольцов . 31-летний спортсмен, выступавший за национальную сборную страны с 2007 года, шел с другом по улице, когда неожиданно вступил в перепалку с неизвестным мужчиной, проезжавшим мимо на машине.

Неизвестно, кто именно стал инициатором конфликта, однако после короткого разговора по Кольцову открыли огонь из пистолета, после чего скрылся с места преступления. По информации LA Times, спустя 20 минут спортсмен скончался от полученных ранений. Его приятель, несмотря на то, что преступник выстрелил ему в спину, не пострадал.

Убийцей оказался 30-летний мужчина по имени Ретт Маккензи Нельсон, который также подозревается в убийстве заместителя шерифа Джозефа Солано. За две недели до происшествия, 25 мая, покинул на машине свой дом и 28 мая был объявлен без вести пропавшим. Согласно американскому законодательству, за покушение и два убийства ему грозит смертная казнь.