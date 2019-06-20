Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выступит на лыжном фестивале во французском Анси, передает "Советский спорт".
Россиянка получила приглашение от француза Мартен Фуркада.
"Привет, Анси. Рада принять участие в лыжном фестивале, который пройдет в заключительный день лета! Фуркад, большое спасибо за приглашение", — написала Перхт в инстаграме.
Также в фестивале примет участие российский биатлонист Дмитрий Малышко.
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