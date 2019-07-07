Шипулин в горах спас раненого

Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин пробежал международный горный марафон «Конжак» в Свердловской области. Около вершины горы Конжаковский камень он с другими участниками состязания спас упавшего на камни спортсмена, у которого свело ноги судорогой.

Я впервые увидел, как человек теряет сознание от боли. Мы пытались размять ему мышцы, кололи иголкой, давали витамины, но поняли, что надо спускать вниз, — цитирует биатлониста URA.RU.

Издание отмечает, что шестеро участников марафона донесли пострадавшего до ближайшего контрольного пункта и передали сотрудникам МЧС , которые доставили мужчину к врачам.

Сам Шипулин также травмировался на дистанции, но старался об этом не говорить. Биатлонисту потребовалось 6 часов и 40 минут на преодоление 42 км. Его имя оказалось на 576 строчке итогового протокола, в котором значатся 1200 финишировавших участников. Победитель марафона справился с дистанцией за 2 часа и 57 минут.