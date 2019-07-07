Терял сознание от боли: Шипулин помог спортсмену в горах

Биатлонист Антон Шипулин спас раненого в Уральских горах. Инцидент произошел во время горного марафона «Конжак», сообщает издание URA.

У одного из спортсменов свело ногу, и он упал на камни. Другие участники помогли спустить раненого вниз, среди них был олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

ЧП произошло на 17-м километре дистанции неподалеку от вершины горы Конжаковский камень.

По словам Шипулина, у пострадавшего настолько сильно свело ноги, что он упал на камни и не мог двигаться.

«Я впервые увидел, как человек теряет сознание от боли. Мы пытались размять ему мышцы, кололи иголкой, давали витамины, но поняли, что надо спускать вниз».

Шипулин и еще пятеро бегунов вынесли пострадавшего и передали спасателям и медикам.

Сам Шипулин тоже получил травму. Участники говорят, что марафон проходил в тяжелых условиях: дождь, ветер, температура 6 градусов. В итоге трасса был скользкой, на мокрых камнях и земляной жиже многие спортсмены падали.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно в первую субботу июля на горе Конжаковский Камень (высота 1569 м). Это наивысшая точка Свердловской области.